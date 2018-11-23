鍾士元設靈 政商雲集致祭

橫匾題「德高望重」 李鵬飛讚「香港之子」

鍾士元家人昨午5時在香港殯儀館設靈。靈堂以白花佈置，中央擺放鍾士元身穿西裝、雙手十指交叉握實的半身相片，掛上「德高望重」橫匾。除了家人獻上的花圈，港澳辦、中聯辦、全國政協副主席董建華、前行政長官曾蔭權、行政長官林鄭月娥、行政會議召集人暨全體非官守議員等致送的花圈放滿靈堂。

政商界人士陸續到場，包括前律政司長黃仁龍、前終院首席法官李國能、中聯辦副主任譚鐵牛等，前最高法院首席大法官楊鐵樑亦坐輪椅到場。

紀念刊憶述 大Sir喪妻後延遲退休

鍾士元家人製作的紀念刊物回顧「大Sir」一生，稱他接近40年公職生涯，為本港經濟、政治、教育及醫療貢獻良多，1980年代香港前途問題談判，他曾到訪北京及倫敦，向領導人反映港人意見。紀念冊又交代鍾士元將滿60歲退休之齡時，與妻子到英國探望女兒，惟回港後在龍珠島度假時愛妻抱恙，並在睡夢中辭世，鍾士元自此放棄退休想法，全心投入公職為香港謀福利。

現年95歲、前市政局主席張有興昨撐着拐杖到場，他表示認識鍾士元半世紀，讚揚他為人爽直，為香港人着想，說話「由心講出嚟」，雖然鍾已離世，但不會忘記對方。