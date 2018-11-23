社聯明年推樂齡器材租賃 助家居安老

日本租賃流程成熟 盼港借鏡

由社聯、政府及香港科技園合辦的第二屆樂齡科技博覽暨高峰會昨起一連4日在灣仔會展舉行，展示近380項海外及本地研發產品，市民可免費入場。

社聯今年於博覽設「樂齡科技器材租賃體驗館」，展示日本樂齡科技器材租賃服務及管理流程，包括回收、清洗、消毒、維修等程序。當地工場設有多項設施，如具高壓射水功能的全自動洗淨消毒器、消毒液噴霧器等，可清洗輪椅。

安老事務委員會主席林正財表示，日本的樂齡科技器材租賃服務已非常成熟，不少由商業機構營運，並設中央工場回收、清洗及維修產品；當地中央工場規模甚大，但在本港尋覓場地則較困難。

安老委員會倡政府推服務券資助

資助方面，林正財表示日本設有長期護理保險制度，並設有產品清單，列明資助長者租借哪些樂齡科技產品。如本港試驗樂齡科技租賃服務，起初可能是由慈善基金資助長者，但政府長遠應考慮以不同模式例如服務券資助長者，令更多有護理或照顧需要的基層長者受惠。