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應用80項樂齡科技 下月可申資助 電動輪椅樓梯機扶抱設備等 上限90萬元

【明報專訊】去年《施政報告》提出的10億元樂齡及康復創科應用基金下月3日起接受申請，資助安老及康復服務單位購買、租借或試用樂齡科技產品。安老事務委員會主席林正財接受本報查詢時表示，資助上限按服務單位規模而異，由20萬至90萬元不等，並涵蓋人手訓練費及最多5年維修費。他說認可科技應用產品的參考清單料有40至80項產品，如電動輪椅、樓梯機、扶抱、防游走、復康等儀器，盼最快明年首季服務單位能添置到產品。

安老康復機構可申請 委員會審批

社署昨公布，樂齡及康復創科應用基金下月3日起接受首批申請，明年2月底截止，正接受社署資助，為長者或殘疾者提供資助院舍照顧、長者社區照顧及支援服務，或日間康復和社區支援服務的非政府機構及私營機構都可申請，料逾1260個服務單位可受惠。社署將成立評審委員會審批申請，成員包括學術界、資訊科技界、相關界別專業人士及政策局或部門代表。

社署將諮詢持份者，制訂認可科技應用產品清單，服務單位可申請購買或租借清單內項目，包括提升照顧效能及質素的產品、記錄長者及殘疾者活動等資料的流動應用程式、硬件和軟件系統等；亦可物色科技研發公司為協作伙伴，試用其為長者或殘疾者護理和康復需要而設計的新產品。

基金夠維持兩年 委員會：信政府再撥款

安老事務委員會主席林正財表示，機構也可申請清單外的產品，由評審委員會審批。他說服務單位可提交多次申請，但獲批總資助不可超出指定上限，當局曾推算若服務單位用盡資助上限，且只買清單內產品，基金也可維持兩年，但相信耗盡基金後政府會再撥款。

院舍擬添過牀儀器 減職員勞損

九龍樂善堂總幹事劉愛詩認為資助上限合適，但相信各服務單位需求不一，盼政府日後再調整上限。她說其機構將申請基金，有興趣添置扶抱、協助過牀等儀器，盼減少院舍職員勞損及工作量，也想買口腔護理器材，應付長者護理需要。她表示本港安老業使用樂齡科技的情况落後，盼基金可令樂齡科技更普及。

基督教家庭服務中心服務總監（長者照顧——家居及社區照顧）唐彩瑩說，要視乎清單有何產品，才能判斷資助上限是否足夠，但歡迎政府推出計劃，有興趣申請以添置智能健康監測系統等。

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相關字詞﹕樂齡科技 社會福利署 林正財 樂齡科技基金

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