譚文豪赴英唱好香港 建制缺席 寄語多接觸外國 勿「滿腦大灣區」

呢個研討會雲集世界各地議會代表，Jeremy話，自己會講述一國兩制面對嘅挑戰，同時亦會唱好香港，向佢哋解釋香港係值得獨立關稅區嘅身分，並非只係另一個內地城市。佢話建制派唔應該收埋自己喺香港，就覺得香港好好，亦唔應該「滿腦子大灣區」，要多啲同外國接觸。

公民黨主席梁家傑前排到訪歐洲議會，傑哥亦強調佢唔係唱衰香港，而係表達一國兩制「殘而未廢，仍有希望」。

工聯會黃國健同Emily講，建制派以至工聯會都無討論過係咪派人出席研討會，參加與否純屬個人興趣。

黃國健：毋須特別唱好

對於建制派今次係咪放棄去外國「唱好香港」嘅機會，黃國健就形容香港已經好好，毋須特別唱好，又話外國政府都有唔少人喺香港，大家可以隨時碰頭咁話。