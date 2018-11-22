譚文豪赴英唱好香港 建制缺席 寄語多接觸外國 勿「滿腦大灣區」

【明報專訊】美國國會轄下「美中經濟與安全審查委員會」年度報告批評北京持續侵蝕香港自由，有建制派歸咎民主派議員經常去外國「唱衰香港」。公民黨譚文豪（Jeremy，圖）噚日預告，下星期會代表立法會去英國倫敦出席議會研討會，以往慣例係民主派同建制派各有一名代表出席，但今年建制派無人報名，Jeremy批評建制派「鴕鳥政策」，寄語佢哋應該多同外國接觸，解釋香港情况。
呢個研討會雲集世界各地議會代表，Jeremy話，自己會講述一國兩制面對嘅挑戰，同時亦會唱好香港，向佢哋解釋香港係值得獨立關稅區嘅身分，並非只係另一個內地城市。佢話建制派唔應該收埋自己喺香港，就覺得香港好好，亦唔應該「滿腦子大灣區」，要多啲同外國接觸。
公民黨主席梁家傑前排到訪歐洲議會，傑哥亦強調佢唔係唱衰香港，而係表達一國兩制「殘而未廢，仍有希望」。
工聯會黃國健同Emily講，建制派以至工聯會都無討論過係咪派人出席研討會，參加與否純屬個人興趣。
黃國健：毋須特別唱好
對於建制派今次係咪放棄去外國「唱好香港」嘅機會，黃國健就形容香港已經好好，毋須特別唱好，又話外國政府都有唔少人喺香港，大家可以隨時碰頭咁話。
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