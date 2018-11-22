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港聞
2018年11月22日星期四
港聞二
基本法委員劉迺強病逝 創辦匯點 後任政協 享年71
韓正讚林鄭帶領下 公僕治港能力提升
新印製基本法 增國家憲法內容
陳茂波：全力捍衛獨立關稅區
港鐵站中槍漢兒子斥警未查先定論 議員批未積極找目擊者
話你知﹕被捕者有權找議員律師
南亞幫闖酒店房 劫找換店職員1500萬
七警上訴 6被告指職級年資低罪責應較輕
不滿如廁用便盆 傷人內地男醫院毁解犯鏈
列根號訪港 酒吧料生意增四成 美兵將與港警友賽 到學校交流
漢基小學爆甲流 20人中招
虐Erwiana傭主已出獄 上訴物業押扣令遭駁回
用心跳雷達助節能 韓初企攻港
書展「擲彩虹」被控開賭 「香港01」辯稱考技術
公民廣場上訴否 行政署：盡快決定 泛民示威未受阻 促政府修規定
梁倡「南向通道經濟走廊」 港物流腹地伸西南內陸
企業被銀行取消帳戶 投訴最少增一半
上調法援資產限額 立會通過
大橋旅檢大樓擬設手信攤 料本周開業 研引入美食車 有經營者有意進駐
借故罰抱女學員摸胸 飛行導師非禮罪成
佔中9人案控方片段 戴：動用資源守護學生
九巴職員肝衰竭惡化 5親友不適合捐肝
食安中心扣檢美加羅馬生菜 超市下架
尊子漫畫
譚文豪赴英唱好香港 建制缺席 寄語多接觸外國 勿「滿腦大灣區」
金庸郵品下月推 張無忌郵票打太極
競委會短片 瓜分觀音兵喻合謀定價
人人話肥 鄭泳舜舉鐵減磅
飛機九龍城天台掠過 VR重現舊香港
大肚容海恩打流感針 盧偉國呷醋
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【明報專訊】（請看附圖）
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基本法委員劉迺強病逝 創辦匯點 後任政協 享年71
韓正讚林鄭帶領下 公僕治港能力提升
新印製基本法 增國家憲法內容
陳茂波：全力捍衛獨立關稅區
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