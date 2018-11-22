九巴職員肝衰竭惡化 5親友不適合捐肝

未來兩天關鍵 倘感染難移植

消息指出，在九巴服務逾20年的江振超病情再惡化，周二開始肺積水加劇，需要插喉倚靠呼吸機呼吸、使用儀器機排走積水並需用強心藥維持血壓，其肝功能只有三至四成。一般肝衰竭患者需在一至兩周內換肝，消息指出，江振超發病已超過一周並正持續惡化，未來一兩天將成為關鍵，若出現感染，料未必適合做移植手術。

據了解，江振超目前排在B型血換肝輪候名冊的首位，有另一名同是B型血的肝衰竭患者排在輪候冊第二位，都急需換肝。不過，直至周三晚仍未有適合的活肝或屍肝可供移植。

江太昨傍晚到醫院探望江振超，表示丈夫目前不太清醒，無法溝通，形容情况緊急。她指已有5名親友希望捐肝救人，但經檢查後發現都不適合，會抱永不放棄（never give up）的心態繼續等候適合的移植機會。她又展示丈夫母校寧波第二中學的校友送上的心意卡，一起為他打氣。

江振超表妹稱早前有約30人向醫院表示願捐肝，但未有人通過評估，她又形容江振超情况「相當差」，家屬希望有心人出現。