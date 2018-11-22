佔中9人案控方片段 戴：動用資源守護學生

啟動日陳健民籲勿與警衝突

案件昨在西九龍裁判法院續審，被告依次為戴耀廷、陳健民、朱耀明、陳淑莊、邵家臻、張秀賢、鍾耀華、黃浩銘及李永達，分別被控串謀犯公眾妨擾、煽惑他人煽惑公眾妨擾等合共6項控罪。

根據庭上播放的片段，戴耀廷當時稱，學生從來都是站在社會抗爭的最前線，亦啟動了香港最大規模的公民抗命運動，並隨即宣布啟動佔中，要求人大撤回「落閘決定」和重啟政改，否則行動將會升級。他又在台上說：「那大家準備去飲……飲杯！」現場眾人其後多次高喊「飲勝」。接着在台上發言的陳健民，則懇請眾人不要與警方發生任何肢體和語言衝突。

戴：非鼓勵學生 被學生鼓勵

另片段顯示戴耀廷其後接受傳媒採訪稱，運動雖可以有計劃，但亦需回應城市的轉變以及市民的積極參與，形容學生過去數星期帶領香港走向新階段，「我們不是鼓勵學生參與，而是被學生鼓勵參與其中」，承認對自己的遲來感慚愧，又指改變原先計劃只屬技術性安排，相關影響不大。他又曾在台上說「和平佔中站在學生那邊」，沒騎劫學生運動，並將動員糾察和義工等資源，以守護廣場、學生及香港的未來。

有片段顯示陳淑莊、邵家臻、張秀賢、鍾耀華輪流在台上發言。鍾耀華曾呼籲群眾在每個要塞組成4至5重人鏈以抵擋警方的襲擊，又提醒群眾刪除或惹來刑責網上圖片，並提防便衣警員混入人群中。他形容自己雖有一絲猶豫，但仍覺得需承擔香港未來的責任。

邵家臻於28日早上表示，警方拒絕讓音響進入會場，呼籲百多人到龍匯道「迎接音響」，並於中午表示，警方已將音響搬上警車，以及將到場協調的劉慧卿、何俊仁、張超雄等人抬上警車，有市民正在該處攔阻警車離開，該處需支援。聆訊今續。

【案件編號：DCCC480/17】