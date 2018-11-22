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借故罰抱女學員摸胸 飛行導師非禮罪成

【明報專訊】香港國際飛行協會創辦人黃寶祺，去年授課期間涉嫌非禮一名15歲女學員，借故稱女學員課堂表現不佳，懲罰要求對方給他一個擁抱，繼而觸摸她背、胸及吻她右頸。案件昨在東區裁判法院裁決，裁判官直斥被告自覺「禮貌」的擁抱實質並不禮貌，及令女學員覺得被侵犯，裁定他非禮罪名成立，還押至下月5日判刑。

飛行協會創辦人 稱「禮貌擁抱」

被告黃寶祺（59歲）為香港國際飛行協會創辦人，資料顯示，他有最少19年航空經驗，於2006至13年間出任香港航空青年團導師，曾獲港大邀請主講飛行課程，以及擔任國泰航空有份聯辦的模擬飛行課程指導員。

控方指出，15歲的女童X，支付了3萬元參加被告親自教授的一對一模擬飛行訓練，更可額外支付3萬元往新西蘭進行真實飛行訓練。案發去年4月20日，X稱被告因她受訓期間表現不佳，藉故懲罰並要求X給他一個擁抱。被告逼X坐在他大腿上，從後甚至伸手進X衣服內撫摸她背、胸及親吻她右頸。事後X接受被告駕車送她回家，惟X之後再沒有受訓，以及覺得被非禮，遂告訴朋友及父母，最終報警。

辯稱事主誣陷 官指牽強

被告在與警方會面錄影中堅稱沒有非禮X，只是曾與她西洋式「禮貌」擁抱，又稱X因不想前往新西蘭及支付額外3萬元學費，才誣陷他。

裁判官裁決指出，X雖年僅15歲，但供辭清楚仔細，接受盤問時毫不動搖，故接納其證供。裁判官直斥被告自覺「禮貌」的擁抱，對X而言是一種侵犯，又指被告質疑X誣陷他的說法牽強，故裁定罪名成立。

辯方求情時稱，被告熱愛教學，更賠上逾百萬港元，開設並營運飛行訓練學院，多名學員更替他撰寫求情信，稱被告幫不少人達成了「飛行夢」。裁判官表示先索取被告背景報告再判刑。

【案件編號：ESCC1852/18】

相關字詞﹕航空 非禮學生 非禮

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