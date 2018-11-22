大橋旅檢大樓擬設手信攤 料本周開業 研引入美食車 有經營者有意進駐

一周700內地團 三成無港導遊

邱騰華昨回應立法會質詢時，引述旅遊業議會上周末的抽查結果，有七成內地入境團有香港導遊陪同，即三成是無香港導遊。但邱說，內地團沒香港地接社不一定觸犯法例，只要不在港從事旅遊服務，即沒有代客獲取在港住宿、交通、觀光遊覽等即可。

邱續稱，經大橋來港的旅客中，約五分之一沒離開口岸，顯示為數不少的旅客主要目的是體驗大橋，政府正與內地當局研究，開通位於內地水域的東人工島予旅客，讓他們毋須進入香港便可掉頭返回珠海或澳門。

兩成客無出口岸 研開東人工島

他又說，政府正安排在香港口岸旅檢大樓內增設臨時小型店舖或攤位，讓旅客買手信，當局亦研究在旅檢大樓附近和欣澳引入美食車。

產業署：多舖月內招租

現時旅檢大樓內有不少長期舖位未開始營業，政府產業署回覆本報稱，政府正籌備為多間商舖在本月底前招租，現時大樓已投入服務的商舖包括一間餐廳、兩間便利店、兩間便攜式快餐食品店等，另有3舖完成裝修後會營業。據政府產業署網頁，當局10月批出旅檢大樓3個舖位的5年租約，每月租金5.8萬至17.1萬，承租的分別是兩間找換店及一間免稅店。

對於政府有意在大橋香港口岸引入美食車，現時經營美食車的「菠蘿仔食堂」負責人林小姐表示有意進駐口岸，她認為現時口岸食肆比例不足，相信美食車在口岸有市場。她說，現時在東涌B6巴士站附近也有舖位，自大橋通車以來，生意額升了一至兩成。

另一美食車經營者「七桌子×樺得園」負責人林瑞華說，政府曾致電詢問進駐口岸意向，他直言沒興趣，「（進駐口岸）不切實際，現在大橋初開通才有很多旅客，過多3個月還會有那麼多人嗎？」他又認為大部分旅客不會留在口岸用膳。

議員倡引入藥舖 紓東涌壓力

民建聯議員周浩鼎認為，政府應在旅檢大樓以短期租約方式，引入銷售藥品、奶粉等的商舖，讓旅客不用離開口岸就買到所需，紓緩東涌壓力。民主黨議員尹兆堅認為，政府長遠要擴建口岸購物區，又促請兩地政府在農曆新年旅遊高峰期前開放東人工島。他又稱核心問題是旅客過多，政府應與內地商討限制旅客入境次數。