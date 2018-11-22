港聞

港聞二

下一篇 上一篇

大橋旅檢大樓擬設手信攤 料本周開業 研引入美食車 有經營者有意進駐

【明報專訊】港珠澳大橋開通近一個月，商務及經濟發展局長邱騰華昨表示，經大橋來港的內地團登記總數由首周約70團，升至最近一周逾700團，當中三成沒本地導遊，但他稱沒地接社不一定犯法。邱又說，約兩成大橋客只遊大橋、不出市區，政府計劃在旅檢大樓開設臨時小型店舖或攤位（pop-up stores），讓旅客購買手信，料本周開業，亦正研究在旅檢大樓附近引入美食車。至於旅檢大樓的長期舖位，部分要在本月底才開始招租。

一周700內地團 三成無港導遊

邱騰華昨回應立法會質詢時，引述旅遊業議會上周末的抽查結果，有七成內地入境團有香港導遊陪同，即三成是無香港導遊。但邱說，內地團沒香港地接社不一定觸犯法例，只要不在港從事旅遊服務，即沒有代客獲取在港住宿、交通、觀光遊覽等即可。

邱續稱，經大橋來港的旅客中，約五分之一沒離開口岸，顯示為數不少的旅客主要目的是體驗大橋，政府正與內地當局研究，開通位於內地水域的東人工島予旅客，讓他們毋須進入香港便可掉頭返回珠海或澳門。

兩成客無出口岸 研開東人工島

他又說，政府正安排在香港口岸旅檢大樓內增設臨時小型店舖或攤位，讓旅客買手信，當局亦研究在旅檢大樓附近和欣澳引入美食車。

產業署：多舖月內招租

現時旅檢大樓內有不少長期舖位未開始營業，政府產業署回覆本報稱，政府正籌備為多間商舖在本月底前招租，現時大樓已投入服務的商舖包括一間餐廳、兩間便利店、兩間便攜式快餐食品店等，另有3舖完成裝修後會營業。據政府產業署網頁，當局10月批出旅檢大樓3個舖位的5年租約，每月租金5.8萬至17.1萬，承租的分別是兩間找換店及一間免稅店。

對於政府有意在大橋香港口岸引入美食車，現時經營美食車的「菠蘿仔食堂」負責人林小姐表示有意進駐口岸，她認為現時口岸食肆比例不足，相信美食車在口岸有市場。她說，現時在東涌B6巴士站附近也有舖位，自大橋通車以來，生意額升了一至兩成。

另一美食車經營者「七桌子×樺得園」負責人林瑞華說，政府曾致電詢問進駐口岸意向，他直言沒興趣，「（進駐口岸）不切實際，現在大橋初開通才有很多旅客，過多3個月還會有那麼多人嗎？」他又認為大部分旅客不會留在口岸用膳。

議員倡引入藥舖 紓東涌壓力

民建聯議員周浩鼎認為，政府應在旅檢大樓以短期租約方式，引入銷售藥品、奶粉等的商舖，讓旅客不用離開口岸就買到所需，紓緩東涌壓力。民主黨議員尹兆堅認為，政府長遠要擴建口岸購物區，又促請兩地政府在農曆新年旅遊高峰期前開放東人工島。他又稱核心問題是旅客過多，政府應與內地商討限制旅客入境次數。

相關字詞﹕金巴 港珠澳大橋旅行團 香港口岸旅檢大樓 香港口岸人工島 港珠澳大橋

上 / 下一篇新聞

基本法委員劉迺強病逝 創辦匯點 後任政協 享年71
基本法委員劉迺強病逝 創辦匯點 後任政協 享年71
韓正讚林鄭帶領下 公僕治港能力提升
韓正讚林鄭帶領下 公僕治港能力提升
新印製基本法 增國家憲法內容
新印製基本法 增國家憲法內容
陳茂波：全力捍衛獨立關稅區
陳茂波：全力捍衛獨立關稅區
港鐵站中槍漢兒子斥警未查先定論 議員批未積極找目擊者
港鐵站中槍漢兒子斥警未查先定論 議員批未積極找目擊者
話你知﹕被捕者有權找議員律師
話你知﹕被捕者有權找議員律師
南亞幫闖酒店房 劫找換店職員1500萬
南亞幫闖酒店房 劫找換店職員1500萬
七警上訴 6被告指職級年資低罪責應較輕
七警上訴 6被告指職級年資低罪責應較輕
不滿如廁用便盆 傷人內地男醫院毁解犯鏈
不滿如廁用便盆 傷人內地男醫院毁解犯鏈
列根號訪港 酒吧料生意增四成 美兵將與港警友賽 到學校交流
列根號訪港 酒吧料生意增四成 美兵將與港警友賽 到學校交流
漢基小學爆甲流 20人中招
漢基小學爆甲流 20人中招
虐Erwiana傭主已出獄 上訴物業押扣令遭駁回
虐Erwiana傭主已出獄 上訴物業押扣令遭駁回
用心跳雷達助節能 韓初企攻港
用心跳雷達助節能 韓初企攻港
書展「擲彩虹」被控開賭 「香港01」辯稱考技術
書展「擲彩虹」被控開賭 「香港01」辯稱考技術
公民廣場上訴否 行政署：盡快決定 泛民示威未受阻 促政府修規定
公民廣場上訴否 行政署：盡快決定 泛民示威未受阻 促政府修規定
梁倡「南向通道經濟走廊」 港物流腹地伸西南內陸
梁倡「南向通道經濟走廊」 港物流腹地伸西南內陸
企業被銀行取消帳戶 投訴最少增一半
企業被銀行取消帳戶 投訴最少增一半
上調法援資產限額 立會通過
上調法援資產限額 立會通過
借故罰抱女學員摸胸 飛行導師非禮罪成
借故罰抱女學員摸胸 飛行導師非禮罪成
佔中9人案控方片段 戴：動用資源守護學生
佔中9人案控方片段 戴：動用資源守護學生
九巴職員肝衰竭惡化 5親友不適合捐肝
九巴職員肝衰竭惡化 5親友不適合捐肝
食安中心扣檢美加羅馬生菜 超市下架
食安中心扣檢美加羅馬生菜 超市下架
尊子漫畫
尊子漫畫
譚文豪赴英唱好香港 建制缺席 寄語多接觸外國 勿「滿腦大灣區」
譚文豪赴英唱好香港 建制缺席 寄語多接觸外國 勿「滿腦大灣區」
金庸郵品下月推 張無忌郵票打太極
金庸郵品下月推 張無忌郵票打太極
競委會短片 瓜分觀音兵喻合謀定價
競委會短片 瓜分觀音兵喻合謀定價
人人話肥 鄭泳舜舉鐵減磅
人人話肥 鄭泳舜舉鐵減磅
飛機九龍城天台掠過 VR重現舊香港
飛機九龍城天台掠過 VR重現舊香港
大肚容海恩打流感針 盧偉國呷醋
大肚容海恩打流感針 盧偉國呷醋