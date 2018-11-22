企業被銀行取消帳戶 投訴最少增一半

財經事務及庫務局長劉怡翔以書面答覆立法會議員提問時表示，今年首9個月未能向銀行成功開戶的本地企業，佔整體申請約5%，已較2016年初的10%有改善。

開戶被拒投訴跌兩成

現時銀行業界每月平均開立的企業戶口約有1萬個，當中六至七成屬中小企業和初創企業。在成功開戶的個案中，平均約五至六成可以在兩星期內完成開戶手續。

為了打擊洗黑錢及逃稅等不法行為，近年銀行加強客戶盡職審查工作，但有不少中小企及初創企業都面對開戶困難，劉怡翔表示，金管局發出的《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集指引（認可機構適用）》已列明銀行須按風險為本方法進行客戶盡職審查，以持平和合理的原則進行客戶風險評估，以免為正當企業造成障礙。