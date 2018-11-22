梁倡「南向通道經濟走廊」 港物流腹地伸西南內陸

「南向通道」以重慶為營運中心，南下貨物經鐵路運到廣西北部灣接駁海運至香港、新加坡等國際航運樞紐。報告提出的「南向通道經濟走廊」概念，則聯通甘肅、四川、廣西、廣東和港澳，將這一區域發展成為聯通歐亞大陸、輻射東南亞地區、對接粵港澳大灣區的全球生產和貿易集散中心。

報告指出，香港航運業面對嚴峻挑戰，中國西部憑電子產業聚集，貿易和經濟快速增長，帶動南下貨運，廣西北部灣將成香港重要「餵給港」，增強香港的國際航運中心地位。另外，香港可用一國兩制、法治和有豐富交通基礎設施管理經驗等優勢，為西南地區交通基建如港口、鐵路和機場等，提供管理和營運服務。

梁振英：善用大橋連接

對於南向通道經濟走廊如何連接大灣區，梁振英稱需用好、用足港珠澳大橋，又稱大橋開通的時間不是很長，是開始的階段，相信政府有政策逐步增加大橋流量。

被問到美國國會轄下有委員會報告建議檢視對港科技出口政策，是否繼續將香港與內地視為兩個關稅區，以及行政署限制政府東翼前地的集會安排被裁定違憲，梁振英指不補充及回應。