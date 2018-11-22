公民廣場上訴否 行政署：盡快決定 泛民示威未受阻 促政府修規定

行政署發言人指出，尊重市民的言論及集會自由，但東翼前地主要用作政總車輛通道及上落客地點，以及政總及立法會大樓訪客、職員的通道，故有實際需要確保工作日的暢達。行政署稱，正重新檢視目前使用該處舉行公眾集會、遊行的指引或機制是否有改善空間，並會考慮各方因素以期取得平衡。

考慮形式規模影響個別處理

行政署續指完成檢視工作前，對於使用東翼前地舉行公眾集會的申請，會考慮有關集會形式、規模及對該處正常運作的影響後作個別處理。根據現行規定，市民僅能在周日或公眾假期經申請後集會。

多名民主派立法會議員昨前往公民廣場集會，其間高呼「拆欄杆，撤保安，還我公民廣場」、「還香港人表達自由」口號，眾人未受驅趕，但有保安舉手機拍攝，毛孟靜稱有軍裝警員拍攝。

議會陣線區諾軒稱，已與朱凱廸、毛孟靜、陳志全聯合去信保安事務委員會，要求將討論公民廣場使用守則重新加入議程，冀政府盡快修改規定，還市民使用公民廣場的權利。公民黨楊岳橋認為，政府無理由迴避判決，不應限制市民進入公民廣場，促請政府勿上訴，強調政府尊重判決並配合，才是尊重法治。

陳志全重申，政府應向因「重奪公民廣場」案而一度入獄的雙學三子，以至全港市民道歉認錯，因政府剝奪港人數年來使用公民廣場和平示威的權利。

民陣冀與政府商指引

民陣昨向特首林鄭月娥及行政署發公開信，因應政府訂立公民廣場的使用規則違憲、違法，而民陣早前舉辦「10‧1大遊行」時有部分標語及示威物品未能順利進入公民廣場示威，故冀與當局開會討論公民廣場開放指引。翻查資料，當時有示威者手持「香港唔獨，實變大陸」標語，一度被拒進入公民廣場，及後在其他示威者協助下進入廣場。