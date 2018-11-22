書展「擲彩虹」被控開賭 「香港01」辯稱考技術

以高球類比：一桿入洞講運 無人認為是博彩

對於「擲彩虹」是否屬博彩活動，控辯雙方各有法律觀點。辯方陳辭稱，「擲彩虹」為一種主要靠技術而非運氣來勝出的遊戲，參加者亦毋須用錢換代幣，故認為「擲彩虹」不屬博彩活動。辯方以高爾夫球作類比，指高球賽主要靠選手技術決勝，不過有時單靠運氣仍可一桿入洞，但無人會認為高球是博彩活動。辯方續稱，公司高層不知道活動細節，只知道活動目的為推廣公司業務，故不算是「營辦」相關活動。

控方稱運氣 放蛇女警兩中獎

控方則力陳「擲彩虹」屬博彩活動，指性質跟飛鏢比賽相似，雖然兩者技術含量都高，但大眾並沒受過相關專業訓練，結果更顯示「放蛇」女警在「擲彩虹」時有兩次中獎，故認為其取勝關鍵以運氣主導。控方續稱，活動由香港01公司提供資金、獎品及安排員工，故公司不可能不知道活動細節。

控辯雙方無法找到相關案例

裁判官則質疑控方論點，稱很多遊戲甚至運動項目均存有運氣成分，不可單靠參加者技術水平去斷言該活動是否屬博彩，而是要憑活動的本質去衡量。控辯雙方均無法找到相關案例可呈堂，裁判官表示需時考慮裁決。

案情指出，一名女警去年7月收到線報，到香港01書展攤位「放蛇」。女警參加「01有獎彩虹」活動，參加者可透過讚好「香港01」facebook專頁、下載其手機應用程式或登記成為會員而獲得代幣。女警獲取20枚代幣，再把17枚代幣擲到彩虹上，得到兩件獎品。控辯雙方均不爭議案情，裁判官裁定被告表證成立。

【案件編號：ESS27758/18】