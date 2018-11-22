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用心跳雷達助節能 韓初企攻港

【明報專訊】雷達除可應用在飛機、天文監測儀等，韓國漢陽大學研究出利用「脈衝無線電超寬頻」雷達專利技術偵測呼吸及心跳，從而可偵測範圍內的人體，亦可用於點算場內人數。韓籍初創公司創辦人Sam Yang利用有關技術，開發出節能系統、安防系統及護理系統等，並在美國及新加坡註冊公司，現正準備來港開發市場，並加入由香港初創企業協會主辦的加速器計劃「STARS Programme」，與業界配對，將技術落地。

分析人流 自動關電器

初創公司Xandar的聯合創辦人Sam Yang說，市場上主要利用紅外線及超聲波技術偵測人體，即使雙管齊下，仍會出現偵測失誤，未能發現人體或出現誤報等。新感應技術「脈衝無線電超寬頻」雷達可偵測微型震動，包括呼吸及心跳，分析數據後，偵測人體的準確率最高達99%。

Xandar利用此技術開發出多個系統，其中節能系統適用於酒店、辦公室、公寓、機場等，只要範圍內無人，就可自動關掉電器；或了解人流，以便安排適時的清潔服務。雷達偵測可分辨距離，同一技術亦可用於偵測突然跌倒、監測生命徵象等，適用於育兒中心、護老院舍、監獄等。

加入港加速器計劃 配對傳統企業

Yang說，其技術獲澳洲及荷蘭等多國認可，現有意開拓亞洲市場，先在新加坡註冊公司。他指韓國及日本社會對新科技較保守，新加坡及香港則相對願接受，因此有意開發香港市場。他獲邀加入香港工業總會轄下香港初創企業協會主辦的加速器計劃STARS Programme，望可藉計劃接觸地產業界，推廣其系統。

香港初創企業協會主席楊悰傑稱，STARS Programme為期半年，今年是第二屆，加入了國際參加者，目標為初創公司配對傳統企業，促成合作。今年計劃與中電合作，可擴闊初創公司接觸層面，令其產品可在實際場景測試及應用。

相關字詞﹕雷達 初創企業 韓國 創科線 創科線

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