虐Erwiana傭主已出獄 上訴物業押扣令遭駁回

判囚6年 服刑約3年半

羅允彤昨未現身法庭，她於2015年2月被判囚6年，服刑約3年半後出獄。懲教署回覆本報查詢稱，在囚者可獲減刑的原則，除因勤奮及行為良好，亦可向行政長官提出呈請而獲赦免或減刑。另外，合資格在囚者可根據「監管下釋放計劃」及「釋前就業計劃」，申請於刑滿前在監獄外接受監管。至於羅能獲釋的具體原因，懲教署以保障個人私隱為由而拒絕透露。

代表羅允彤的律師昨稱，羅沒有給他指示和未有足夠時間準備此上訴，申請押後案件。代表法援署的律師反對押後，並指從懲教署一方得悉，羅數月前已出獄，而羅5個月前已申請上訴，很難相信她沒有和代表律師討論。

拖欠訟費被收樓 律師：羅允彤沒給上訴指示

法官指出，羅既已獲釋，不認為她沒有足夠時間準備，拒絕押後案件；加上羅未曾呈遞任何上訴理據，終駁回其上訴申請。

羅允彤因傷人等19項罪名成立，她不服提出上訴卻被拒批法援，遂提出司法覆核，最終敗訴，需就司法覆核案付訟費20萬元，她卻因拖欠訟費而被法庭下令扣押物業。資料顯示，Erwiana於2015年入稟向羅索償81萬元的民事訴訟案中，披露羅名下持有將軍澳富康花園一高層單位，當時羅被指為逃避賠償，臨時將物業轉到丈夫名下。

【案件編號：HCAL122/15】