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漢基小學爆甲流 20人中招

【明報專訊】漢基國際學校（小學部）爆發甲型流感，有20人出現發燒、喉嚨痛等病徵，包括19名小六學童。該校毋須停課，衛生防護中心人員已視察該校，學校正接受醫學監察，中心昨呼籲市民接種流感疫苗。有家庭醫生指出，天氣轉涼較易感染流感。

涉19小六生 全毋須住院

19名受影響學生括10男9女，年齡介乎10至11歲，全部讀小六，另有一名女職員亦出現病徵，全部人已求醫，現時情况穩定，毋須住院。有2男2女學生的鼻咽拭子樣本對甲型流感病毒呈陽性反應。

衛生防護中心已視察該校，並建議所需感染控制措施，預防呼吸道感染。學校亦正接受醫學監察，但不用停課。

私醫：今年多兩成人打針

家庭醫生鄭志文表示，天氣轉涼有可能削弱市民抵抗力，寒冷天氣亦會加劇敏感症狀，更容易患上流感。他表示，有見今年初流感肆虐，有多一兩成市民到其診所接種流感疫苗，他今年向藥廠訂購的疫苗比去年多。鄭說，由於尚未踏入流感高峰期，未有大量市民欲接種流感疫苗，但相信會有足夠疫苗供應。

中心發言人表示，學童若有發燒，不應回校上課，直至退燒後48小時。發言人又指出，所有年滿6個月或以上的人，除有已知禁忌症外均應接種流感疫苗，保障個人健康。中心更提醒市民，冬季流感季節一般會在每年1至4月間出現，而人體在接種疫苗後需約2星期產生抗體，呼籲合資格者盡早接種流感疫苗，亦要注重個人及環境衛生，預防季節性流感。

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