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列根號訪港 酒吧料生意增四成 美兵將與港警友賽 到學校交流

【明報專訊】美國核動力航空母艦「列根號」昨聯同護航艦隊包括隨行驅逐艦及巡航艦昨日抵港，約5000名美軍將落船到本港活動。艦隊指揮官Karl O. Thomas表示，是次訪港會與各界人士交流，包括與港警作足球比賽聯誼。灣仔駱克道一帶的酒吧街昨門庭若市，有酒吧負責人更表示，列根號訪港期間生意將較平時大增四成。

另外，美國空軍確認兩架B-52轟炸機昨飛至南海爭議島嶼附近，參與例行訓練任務，並指符合國際法與對推動印太地區自由開放的長期承諾。

隸屬美國第七艦隊的航母列根號（USS Ronald Reagan）昨停泊在青衣對出海域，美國駐港總領事館昨安排傳媒到艦上採訪。剛於今年7月接掌艦隊指揮官一職的海軍少將Karl O. Thomas昨接受傳媒訪問時，先以普通話「你好」向在場記者打招呼，並指這次是從軍30年以來第六次訪港。

駐港解放軍前晚登艦參觀

他表示，艦隊早前分別到日本及菲律賓進行軍演，合作能「展示強大的靈活性」，以及「展示在此區域推動穩定和平的精神」。對於中國9月拒絕美軍兩棲攻擊艦「黃蜂」號抵港一事，而今次正值中美貿易戰和臨近台灣九合一選舉之際訪港有否象徵意義時，他則稱不清楚不便回答。駐港部隊司令員譚本宏前晚登艦，Thomas說譚上艦參觀，除觀看戰機運作示範，亦與年輕的海軍溝通交流，有關交流正面健康。

指揮官盼逛李小龍像迪士尼

艦隊今次來港，將與香港警務處進行足球友誼賽，亦會到本地學校交流。他說，今次將是良好機會作文化交流，亦藉機來港休息。Thomas稱，今次訪港最期待到太平山頂蠟像館參觀，看李小龍像，又指會到迪士尼樂園。

不少美軍昨在港島西環上岸後，隨即到附近銀行提款消費。有排隊提款的海軍向本報稱將逗留約6日，希望這幾天好好休息，也想吃點心及購物。灣仔駱克道一帶酒吧於昨黃昏已擠滿客人。有酒吧負責人Neil表示，其酒吧有20年歷史，每當美國軍艦訪港時都會吸引海軍到來娛樂消費。不少美軍都在場消費500元的大型雞尾酒。Neil相信，美軍在場內人均消費約1000港元，料這段時間酒吧生意較平時增加約四成。

列根號去年10月亦曾訪港數天，停泊青馬大橋附近海域。列根號隸屬第七艦隊，除「列根號」外，「本福德號」（USS Benfold）、「柯蒂斯威爾伯號」（USS Curtis Wilbur）驅逐艦和「錢瑟勒斯維爾號」（USS Chancellorsville）巡洋艦今次都獲准停靠香港。

相關字詞﹕中美貿易戰 美軍 列根號航母

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