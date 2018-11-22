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不滿如廁用便盆 傷人內地男醫院毁解犯鏈

【明報專訊】繼上周瑪麗醫院發生「走犯」事件，荃灣仁濟醫院前日險重演事件。一名涉嫌在荃灣區一酒店內刑事毁壞及襲擊的內地男子，被捕後於仁濟醫院留醫，其間因如廁問題大鬧醫院病房，更弄毁押解用的鐵鏈，多名警員即場將男子制服。疑犯昨承認3項控罪，判囚兩星期。

大鬧酒店大堂傷保安被捕

30歲持雙程證內地男子李旭珩，周一以旅客身分來港，下榻荃灣如心海景酒店。當晚8時許，李到酒店大堂查詢Wi-Fi服務的收費，其間情緒激動，爬上大理石櫃枱，扯斷部分電線，又破壞一部對講機的天線。酒店保安上前制止李，但遭李襲擊頭部及腹部，保安受傷倒地。其後李卧在酒店大堂地上，並以雙腳踢毁大理石櫃枱，導致櫃枱出現一道裂痕。警方接報到場，將李拘捕，並應李的要求，送仁濟醫院檢查。

警員以一條連着手銬的鐵鏈，將李的右手腕鎖於病牀。至前日早上7時許，李要求上洗手間，護士遂向李提供一個便盆，李疑不滿用便盆，突然情緒激動，從病牀跳起，用鐵鏈將整張病牀拖曳至病房門口，並持續以鐵鏈猛烈撞擊房門，鐵鏈最終斷開，在場人員即場將李制服。

判囚緩刑一年兼賠償

李被控兩項刑事毁壞罪及一項普通襲擊罪，昨於西九龍裁判法院提堂。3項控罪各判囚兩星期，同期執行，緩刑12個月，另李須於24小時內向酒店賠償1.35萬元，48小時內向特區政府賠償5.3萬元。

立法會議員林卓廷對於有疑犯弄毁鐵鏈表示難以理解，他認為警方有必要檢討押解裝備的質素，包括手銬及鐵鏈。林續稱，警員亦須在尊重疑犯私隱的前提下，確保疑犯在視線範圍內，以免「走犯」。

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