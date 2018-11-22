港聞

港聞一

下一篇 上一篇

七警上訴 6被告指職級年資低罪責應較輕

【明報專訊】2014年佔領運動期間，7名警察把公民黨前成員曾健超拖到「暗角」拳打腳踢，去年2月遭裁定襲擊致造成身體傷害罪罪成，判囚2年。上訴方昨指兩年半的量刑起點是明顯過重，而上訴庭質疑總督察黃祖成為7人中最高級，卻沒有阻止同袍犯案，是否應負較重罪責。代表其餘上訴人的律師紛表示，他們職級、年資較黃祖成低，罪責應較輕，望改判緩刑或即時釋放的刑期。上訴庭聽取雙方陳辭後，押後裁決。

上訴庭：總督察沒阻犯案是變相鼓勵

上訴庭副庭長麥機智指出，本案涉及紀律部隊人員犯案，且違反誠信，均是加刑因素；上訴方同意，但認為量刑時亦應考慮當時前線警察壓力非常大，及受到事主曾健超侮辱性的挑釁才會犯案。上訴庭法官麥偉德則指出，是否應根據各人罪責判刑，而黃祖成為7人中最高級，但當時沒有出手阻止，變相鼓勵同袍犯案，是否應負更重罪責。代表黃的英國御用大律師Tim Owen回應「但黃亦沒有參與襲擊」。

代表餘下6名上訴人的律師聞言均表示，他們的職級、年資都比黃祖成低，理應判處較輕刑期。其中警員劉興沛（41歲）一方指，劉是在上司的監視或命令下犯案，故刑期應較輕。早前代表退休警司朱經緯上訴的資深大律師郭莎樂，為上訴人警員陳少丹（34歲）及關嘉豪（35歲）陳辭時表示，他們都不想重返監獄，早前所受的懲罰已經足夠。

控方：共同犯案 罪責應一致

控方反駁指原審法官已考慮當時情况、各人所受的壓力及背景等，判刑並非明顯過重，事主沒有受到嚴重傷害實屬僥倖。由於本案是共同犯案，7人罪責應一致，除非有人的角色明顯較重要，才會判處不同刑期。

就定罪方面，控方認為法官已仔細分析影片及證供，定罪並無不穩妥。控方指現時不少市民會以手機拍攝片段或相片，並上傳至互聯網，故希望上訴庭能藉今次聆訊，就網上片段或相片的表面真確性標準訂立指引，讓法庭日後可以跟隨。

【案件編號：CACC38/17】

相關字詞﹕曾健超 七警案

上 / 下一篇新聞

基本法委員劉迺強病逝 創辦匯點 後任政協 享年71
基本法委員劉迺強病逝 創辦匯點 後任政協 享年71
韓正讚林鄭帶領下 公僕治港能力提升
韓正讚林鄭帶領下 公僕治港能力提升
新印製基本法 增國家憲法內容
新印製基本法 增國家憲法內容
陳茂波：全力捍衛獨立關稅區
陳茂波：全力捍衛獨立關稅區
港鐵站中槍漢兒子斥警未查先定論 議員批未積極找目擊者
港鐵站中槍漢兒子斥警未查先定論 議員批未積極找目擊者
話你知﹕被捕者有權找議員律師
話你知﹕被捕者有權找議員律師
南亞幫闖酒店房 劫找換店職員1500萬
南亞幫闖酒店房 劫找換店職員1500萬
不滿如廁用便盆 傷人內地男醫院毁解犯鏈
不滿如廁用便盆 傷人內地男醫院毁解犯鏈
列根號訪港 酒吧料生意增四成 美兵將與港警友賽 到學校交流
列根號訪港 酒吧料生意增四成 美兵將與港警友賽 到學校交流
漢基小學爆甲流 20人中招
漢基小學爆甲流 20人中招
虐Erwiana傭主已出獄 上訴物業押扣令遭駁回
虐Erwiana傭主已出獄 上訴物業押扣令遭駁回
用心跳雷達助節能 韓初企攻港
用心跳雷達助節能 韓初企攻港
書展「擲彩虹」被控開賭 「香港01」辯稱考技術
書展「擲彩虹」被控開賭 「香港01」辯稱考技術
公民廣場上訴否 行政署：盡快決定 泛民示威未受阻 促政府修規定
公民廣場上訴否 行政署：盡快決定 泛民示威未受阻 促政府修規定
梁倡「南向通道經濟走廊」 港物流腹地伸西南內陸
梁倡「南向通道經濟走廊」 港物流腹地伸西南內陸
企業被銀行取消帳戶 投訴最少增一半
企業被銀行取消帳戶 投訴最少增一半
上調法援資產限額 立會通過
上調法援資產限額 立會通過
大橋旅檢大樓擬設手信攤 料本周開業 研引入美食車 有經營者有意進駐
大橋旅檢大樓擬設手信攤 料本周開業 研引入美食車 有經營者有意進駐
借故罰抱女學員摸胸 飛行導師非禮罪成
借故罰抱女學員摸胸 飛行導師非禮罪成
佔中9人案控方片段 戴：動用資源守護學生
佔中9人案控方片段 戴：動用資源守護學生
九巴職員肝衰竭惡化 5親友不適合捐肝
九巴職員肝衰竭惡化 5親友不適合捐肝
食安中心扣檢美加羅馬生菜 超市下架
食安中心扣檢美加羅馬生菜 超市下架
尊子漫畫
尊子漫畫
譚文豪赴英唱好香港 建制缺席 寄語多接觸外國 勿「滿腦大灣區」
譚文豪赴英唱好香港 建制缺席 寄語多接觸外國 勿「滿腦大灣區」
金庸郵品下月推 張無忌郵票打太極
金庸郵品下月推 張無忌郵票打太極
競委會短片 瓜分觀音兵喻合謀定價
競委會短片 瓜分觀音兵喻合謀定價
人人話肥 鄭泳舜舉鐵減磅
人人話肥 鄭泳舜舉鐵減磅
飛機九龍城天台掠過 VR重現舊香港
飛機九龍城天台掠過 VR重現舊香港
大肚容海恩打流感針 盧偉國呷醋
大肚容海恩打流感針 盧偉國呷醋