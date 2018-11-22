七警上訴 6被告指職級年資低罪責應較輕

上訴庭：總督察沒阻犯案是變相鼓勵

上訴庭副庭長麥機智指出，本案涉及紀律部隊人員犯案，且違反誠信，均是加刑因素；上訴方同意，但認為量刑時亦應考慮當時前線警察壓力非常大，及受到事主曾健超侮辱性的挑釁才會犯案。上訴庭法官麥偉德則指出，是否應根據各人罪責判刑，而黃祖成為7人中最高級，但當時沒有出手阻止，變相鼓勵同袍犯案，是否應負更重罪責。代表黃的英國御用大律師Tim Owen回應「但黃亦沒有參與襲擊」。

代表餘下6名上訴人的律師聞言均表示，他們的職級、年資都比黃祖成低，理應判處較輕刑期。其中警員劉興沛（41歲）一方指，劉是在上司的監視或命令下犯案，故刑期應較輕。早前代表退休警司朱經緯上訴的資深大律師郭莎樂，為上訴人警員陳少丹（34歲）及關嘉豪（35歲）陳辭時表示，他們都不想重返監獄，早前所受的懲罰已經足夠。

控方：共同犯案 罪責應一致

控方反駁指原審法官已考慮當時情况、各人所受的壓力及背景等，判刑並非明顯過重，事主沒有受到嚴重傷害實屬僥倖。由於本案是共同犯案，7人罪責應一致，除非有人的角色明顯較重要，才會判處不同刑期。

就定罪方面，控方認為法官已仔細分析影片及證供，定罪並無不穩妥。控方指現時不少市民會以手機拍攝片段或相片，並上傳至互聯網，故希望上訴庭能藉今次聆訊，就網上片段或相片的表面真確性標準訂立指引，讓法庭日後可以跟隨。

【案件編號：CACC38/17】