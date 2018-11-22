南亞幫闖酒店房 劫找換店職員1500萬

昨晚近8時半，警方接報沙田大涌橋道34至36號麗豪酒店一房間內有人遇劫。現場消息指出，3男1女找換店職員在麗豪酒店一房間內處理大額鈔票，突然有4名南亞人衝進房間，部分人持刀。南亞幫不由分說，襲擊在場找換店職員，並將他們綁起，再搶去房內一個旅行篋，內有1500萬港元現金，並乘私家車逃去。職員其後自行鬆綁，負傷報警求助，據悉職員並無刀傷。

裝錢旅行篋設GPS 最後信號現奧海城

被搶去的旅行篋裝有全球定位系統（GPS），警方追查信號，發現信號最後出現在大角嘴奧海城附近。大批警員掩至現場，在大角嘴海輝道花園附近發現一部可疑白色豐田七人車，惟車上無人，亦無涉事旅行篋，警方在乘客位地氈上發現一個黑色盒子及數條橡筋。運輸署資料顯示，該車登記車主為一名南亞裔男子，報住東涌居屋裕東苑。

警方事後派出大派機動部隊人員在大角嘴一帶搜查，在七人車附近草叢發現一件黑色風褸及一頂白色帽，另分別在兩個垃圾桶發現兩對勞工手套，懷疑是賊匪留下。警犬及水警隨後亦奉召到場，在附近一帶及海面搜尋可疑物件。警方相信賊匪帶同贓款棄車逃去，正通宵搜查。

大批探員亦到事發的沙田麗豪酒店調查，向數名事主問話。警員亦在酒店大堂發現一個膠袋，內有一部驗鈔機，懷疑與案有關。案件由新界南重案組接手，至凌晨暫未有人被捕。