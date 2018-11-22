港聞

港聞一

下一篇 上一篇

南亞幫闖酒店房 劫找換店職員1500萬

【明報專訊】沙田麗豪酒店發生劫案。昨晚8時許，4名找換店職員在沙田麗豪酒店樓上一房間處理大額鈔票時，突然遭4名南亞人衝進房間，部分人持刀，並劫去一個旅行篋，內有1500萬港元鈔票。警員其後在大角嘴發現一部可疑車輛，懷疑接載匪徒之用，惟車上無人，亦無贓款，相信賊匪已棄車逃去，警方正通宵調查。

昨晚近8時半，警方接報沙田大涌橋道34至36號麗豪酒店一房間內有人遇劫。現場消息指出，3男1女找換店職員在麗豪酒店一房間內處理大額鈔票，突然有4名南亞人衝進房間，部分人持刀。南亞幫不由分說，襲擊在場找換店職員，並將他們綁起，再搶去房內一個旅行篋，內有1500萬港元現金，並乘私家車逃去。職員其後自行鬆綁，負傷報警求助，據悉職員並無刀傷。

裝錢旅行篋設GPS 最後信號現奧海城

被搶去的旅行篋裝有全球定位系統（GPS），警方追查信號，發現信號最後出現在大角嘴奧海城附近。大批警員掩至現場，在大角嘴海輝道花園附近發現一部可疑白色豐田七人車，惟車上無人，亦無涉事旅行篋，警方在乘客位地氈上發現一個黑色盒子及數條橡筋。運輸署資料顯示，該車登記車主為一名南亞裔男子，報住東涌居屋裕東苑。

警方事後派出大派機動部隊人員在大角嘴一帶搜查，在七人車附近草叢發現一件黑色風褸及一頂白色帽，另分別在兩個垃圾桶發現兩對勞工手套，懷疑是賊匪留下。警犬及水警隨後亦奉召到場，在附近一帶及海面搜尋可疑物件。警方相信賊匪帶同贓款棄車逃去，正通宵搜查。

大批探員亦到事發的沙田麗豪酒店調查，向數名事主問話。警員亦在酒店大堂發現一個膠袋，內有一部驗鈔機，懷疑與案有關。案件由新界南重案組接手，至凌晨暫未有人被捕。

上 / 下一篇新聞

基本法委員劉迺強病逝 創辦匯點 後任政協 享年71
基本法委員劉迺強病逝 創辦匯點 後任政協 享年71
韓正讚林鄭帶領下 公僕治港能力提升
韓正讚林鄭帶領下 公僕治港能力提升
新印製基本法 增國家憲法內容
新印製基本法 增國家憲法內容
陳茂波：全力捍衛獨立關稅區
陳茂波：全力捍衛獨立關稅區
港鐵站中槍漢兒子斥警未查先定論 議員批未積極找目擊者
港鐵站中槍漢兒子斥警未查先定論 議員批未積極找目擊者
話你知﹕被捕者有權找議員律師
話你知﹕被捕者有權找議員律師
七警上訴 6被告指職級年資低罪責應較輕
七警上訴 6被告指職級年資低罪責應較輕
不滿如廁用便盆 傷人內地男醫院毁解犯鏈
不滿如廁用便盆 傷人內地男醫院毁解犯鏈
列根號訪港 酒吧料生意增四成 美兵將與港警友賽 到學校交流
列根號訪港 酒吧料生意增四成 美兵將與港警友賽 到學校交流
漢基小學爆甲流 20人中招
漢基小學爆甲流 20人中招
虐Erwiana傭主已出獄 上訴物業押扣令遭駁回
虐Erwiana傭主已出獄 上訴物業押扣令遭駁回
用心跳雷達助節能 韓初企攻港
用心跳雷達助節能 韓初企攻港
書展「擲彩虹」被控開賭 「香港01」辯稱考技術
書展「擲彩虹」被控開賭 「香港01」辯稱考技術
公民廣場上訴否 行政署：盡快決定 泛民示威未受阻 促政府修規定
公民廣場上訴否 行政署：盡快決定 泛民示威未受阻 促政府修規定
梁倡「南向通道經濟走廊」 港物流腹地伸西南內陸
梁倡「南向通道經濟走廊」 港物流腹地伸西南內陸
企業被銀行取消帳戶 投訴最少增一半
企業被銀行取消帳戶 投訴最少增一半
上調法援資產限額 立會通過
上調法援資產限額 立會通過
大橋旅檢大樓擬設手信攤 料本周開業 研引入美食車 有經營者有意進駐
大橋旅檢大樓擬設手信攤 料本周開業 研引入美食車 有經營者有意進駐
借故罰抱女學員摸胸 飛行導師非禮罪成
借故罰抱女學員摸胸 飛行導師非禮罪成
佔中9人案控方片段 戴：動用資源守護學生
佔中9人案控方片段 戴：動用資源守護學生
九巴職員肝衰竭惡化 5親友不適合捐肝
九巴職員肝衰竭惡化 5親友不適合捐肝
食安中心扣檢美加羅馬生菜 超市下架
食安中心扣檢美加羅馬生菜 超市下架
尊子漫畫
尊子漫畫
譚文豪赴英唱好香港 建制缺席 寄語多接觸外國 勿「滿腦大灣區」
譚文豪赴英唱好香港 建制缺席 寄語多接觸外國 勿「滿腦大灣區」
金庸郵品下月推 張無忌郵票打太極
金庸郵品下月推 張無忌郵票打太極
競委會短片 瓜分觀音兵喻合謀定價
競委會短片 瓜分觀音兵喻合謀定價
人人話肥 鄭泳舜舉鐵減磅
人人話肥 鄭泳舜舉鐵減磅
飛機九龍城天台掠過 VR重現舊香港
飛機九龍城天台掠過 VR重現舊香港
大肚容海恩打流感針 盧偉國呷醋
大肚容海恩打流感針 盧偉國呷醋