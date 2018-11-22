港鐵站中槍漢兒子斥警未查先定論 議員批未積極找目擊者

警：正積極全面調查案件

警方回覆表示，西九龍總區重案組正積極及全面調查案件，包括科學鑑證工作及於案發當日及隨後向目擊者錄取口供，並指警方對每宗案件均以認真及專業態度處理，作適當調查和跟進。

中槍漢轉普通病房 脊髓受損

涉案55歲周姓男子中槍受傷，其兒子昨日在民主黨立法會議員涂謹申陪同下會見傳媒。他透露，父親已從深切治療部轉至普通病房，但情况仍嚴重，未能進食，暫時只能「問一句，答一句」，未能錄取口供。他說醫生指其父脊髓受損，再站起的機會較小。

子：警曾着勿與議員律師「講咁多嘢」

其子表示，警方至今未有合理解釋為何女警開槍，並指拍攝到事發經過的閉路電視片段朦朧，認為警方已單方面下結論，有感處理手法不公，「是否不可用低一級武力，例如警棍、胡椒噴霧之類？」他說，案發當日向他落口供後，有警員着他不要與議員或律師「講咁多嘢」，案發後兩周警方再無聯絡他交代為何女警選擇開槍。

他稱，其家庭和諧，亦否認父親患有精神病，並指知悉父親過住曾捲入襲警案，但不清楚詳情。涂謹申質疑，警方事後無在案發現場做問卷調查，未有積極尋找目擊者，只憑警員供辭便定下結論，批評處理手法「匪夷所思」，呼籲目擊者聯絡其議員辦事處，冀還原事件真相。

僱主：警無落口供 裝修師傅會隨身帶鎅刀

中槍漢的僱主譚先生昨出席記者會指出，案發當日他與周等裝修師傅原定前往屯門黃金海岸做𠝹玻璃膠等翻新舊樓工作，原定當日清晨8時集合，但等了15分鐘也未見周，致電對方十多次不果。譚先生其後在11時許收到警方來電，查問周是否其僱員，譚因正在駕車，簡單交代後便着警員稍後可再聯絡他。譚說其後警員無再聯絡他，也無正式落口供。

對於周當日隨身攜帶鎅刀，譚先生說，裝修師傅因為工作需要，會隨身攜帶鎅刀。被問到周曾否有暴力行為，他說周已跟隨他工作十多年，從未見過他向人「動刀動槍」，形容他雖然「無乜文化」，但工作認真。他又指周自尊心較重，若被人批評工作表現不好，會不開心。