新印製基本法 增國家憲法內容

議會陣線議員朱凱廸會上質疑，憲法第一條「禁止任何組織或者個人破壞社會主義制度」，與基本法理念矛盾。聶德權強調，基本法內提及特區政策具優先適用地位，憲法提到的社會主義制度不會在特區實施，而根據一國兩制，基本法列明的權利和自由是優先適用。

聶德權表示，推廣憲法和基本法最重要的，是讓市民了解一國兩制的源起，說出要堅守一國之本，和香港須承擔什麼責任。他指香港有責任維護國家安全和領土完整，不能只談權利自由，不談憲制責任，不能將自由權利說成是沒有合理限制。

聶重申基本法清楚訂明香港是中國不可分離一部分，任何港獨主張都違反基本法，直接損害國家安全和領土完整，因此港獨問題上絕不能含糊，他希望不同政見議員在談論一國兩制時要平衡，將兩者有機結合。他補充，在2018/19年度，當局預留約1700萬元宣傳推廣憲法和基本法，民政事務局亦預留約600萬元推行相關工作。