韓正讚林鄭帶領下 公僕治港能力提升

接見港高層公務員訪京團

率領訪問團的公務員事務局長羅智光會後見記者，被問到韓正有否提及國家安全事宜，羅稱韓主要聆聽公務員分享，又鼓勵公務員處事要有智慧、勇氣及以民為本。

羅智光率領特區政府11名常任秘書長及部門首長於本周一（19日）到北京，參加研修課程並考察，昨日獲韓正在人民大會堂接見。韓正在會面中說，希望特區公務員、特別是管治團隊成員，認真學習國家主席習近平早前在會見「慶祝國家改革開放40周年港澳訪京團」時重要講話的精神，全面準確貫徹一國兩制方針，增強《憲法》和《基本法》意識，積極推動香港融入國家發展大局，把增強市民幸福感、獲得感，作為政府施政的出發點和落腳點，為香港市民創造更美好的生活，實現中華民族偉大復興的中國夢作出新貢獻。羅智光見記者時稱，為韓正對公務員充分肯定感到十分鼓舞。

劉兆佳：規格高顯重視

在2013和2016年的高級公務員訪京團，均是由時任國家副主席、兼任中央港澳工作協調小組副組長的李源潮接見，今次則由協調小組組長兼副總理韓正接見。劉兆佳認為今次由更高級別的韓正接見，反映中央對香港公務員的重視和發出更權威性意思，希望他們繼續擔當重要的管治角色。他說，公務員穩定是本港有效管治的重要元素之一，中央一直以來對公務員團隊角色和功能都看得很重，韓正的講話中反映中央對特區近一年的管治狀况較放心。

劉兆佳又說，韓正提及要增強憲法和基本法認識，是對應習近平經常提到公務員不止服務香港，更要熟識憲法效忠國家、認識國家的治理體制，香港公務員要從國家大局去思考問題；而國家安全問題「不需要日日講、時時講」，中央立場眾所周知。

訪問團今日會轉往杭州，考察當地推動創新科技及智慧城市發展的經驗。