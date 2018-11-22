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基本法委員劉迺強病逝 創辦匯點 後任政協 享年71

【明報專訊】香港基本法委員會委員劉迺強昨晚7時10分病逝，享年71歲。劉於1983年參與創辦匯點（民主黨前身），擔任創會會長，倡議「民主回歸」，其後轉投支持內地政府，並出任全國政協港區委員。有劉迺強的朋友稱，劉近年患癌，經歷多次化療，對其離世感惋惜。劉迺強過往曾發表不少具爭議言論，如2004年在座談會稱六四天安門沒有人因鎮壓而死，沒有人被坦克輾過。

患癌多年 多次手術化療

認識劉廼強多年的港區人大代表蔡素玉稱，劉迺強患癌多年，經歷多次手術和化療，形容其死訊「既突然又不突然」。她說數周前曾與劉見面，當時他剛做手術不久，身體較弱，但仍關心社會大事。她形容每見到劉迺強，「他也似初次創業者般雄心勃勃，評論世界大事」。

曾指六四天安門無人因鎮壓死

劉迺強一直活躍政圈，言論常惹爭議，如2004年出席座談會時說六四天安門沒有人因鎮壓而死，沒有人被坦克輾過；較近期的，則為2015年他批評民主派提出特首選舉要有「公民提名」和「真普選」，是「上得牀來掀被冚」，得寸進尺，妄想從中央奪權。2017年特首選舉後，中聯辦否認曾為林鄭月娥拉票，劉則說林太若沒中聯辦幫忙拉票，靠自己不能取得777票。

劉迺強於1983年成立匯點，為創會會長，至1988年轉任主席。1992年，匯點內部因對港督彭定康的政改意見分歧，劉迺強退出匯點，其他成員隨後與港同盟合併為民主黨。在民主黨建黨當天，劉譏諷兩黨合併是「有性無愛」的婚姻。劉於2007年獲委任為香港基本法委員會委員，接替鄔維庸的遺缺，今年6月獲全國人大常委會續任。

劉迺強不時發表文章議論時政，近年擔任團體「大中華青年在線」召集人，為香港學生提供兩岸四地的教育資訊服務等。2016年5月時任全國人大委員長張德江來港，在政總向200人演講，其間劉迺強突然暈倒，要由救護送離場。

資料顯示，劉迺強於2007年接受電台訪問時指自己於2006年驗身發現患第二期腎癌，隨即接受割腎治療及康復。

黃玉山兩周前見劉面色蒼白

香港基本法委員會委員黃玉山稱，兩周前在基委會聚會見過劉迺強，劉當時面色蒼白；至上周朋友聚會，劉身體不適未能出席，對其離世感惋惜和難過。

基本法委員會委員梁美芬說，劉是其中學師兄，她在中大任聯合書院學生會會長時已認識劉，至1980年代末赴京讀書時，身為全國政協的劉迺強經常到宿舍探望她，其後給她從政意見，如「直選要捲起衫袖做」等。

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