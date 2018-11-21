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澳門吉祥物 黑熊BoBo離世

【明報專訊】被視為「澳門吉祥物」、屬於澳門人集體回憶嘅亞洲黑熊BoBo，噚日朝早11點離世，享年35歲，唔少澳門朋友對BoBo離世都感到傷心難過，希望佢喺另一個世界活得開心。

享年35歲 當年食肆廚房獲救

澳門民政總署對BoBo逝世深感哀痛，話BoBo深得市民喜愛，感謝佢對澳門帶嚟嘅歡樂同教育意義。民署話BoBo近年健康轉差，早前患上關節炎、白內障等老年病，亦受到疾病感染，上個禮拜六發現佢嘅食慾大幅下降，食量不足平日一成，而且大部分時間躺喺地，獸醫同飼養員已盡力照顧，但最終延至噚日離世。

當局將喺BoBo終老嘅二龍喉公園亞洲黑熊活動場外，設置為期一星期嘅悼念區，畀市民懷念同憑弔。根據民署資料，一般亞洲黑熊壽命為30年。

網民反對遺體製標本

澳門政府會化驗BoBo，找合適方法處理佢嘅遺體，考慮包括土葬、火化，甚至可製成標本，令BoBo可透過另一方法繼續陪伴澳門人。但唔少澳門市民喺網上留言，反對將遺體製成標本，希望當局放過BoBo，畀佢安心上天堂。

澳門傳媒報道，BoBo喺1984年出生，當時被發現畀人困喺一間食肆嘅後廚房，當局收到舉報後救出BoBo，令佢避免成為盤中餐嘅命運，之後當局安置BoBo喺二龍喉公園，成為澳門家喻戶曉嘅吉祥物。

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