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港聞
2018年11月21日星期三
港聞二
民政局打擊黃牛建議 研實名制降「內銷」比例 炒賣紅館門票倡罰2000 被指欠阻嚇
演出業協會反對改最高八成「內銷」比例
鄭中基支持打擊黃牛 「執行靠政府」
市民反應
英美禁自動程式購票防炒賣
林鄭要求檢視公民廣場規則 學者：修訂前集會應不受阻撓 有議員欲測試
舉「合乎比例規則」例子 張達明：少於一定人數毋須申請
補選論壇 陳凱欣稱23條立法非迫切
駐美專員：續解釋香港的獨有優勢
食衛局明年定癌症策略 增康復者支援 度身訂做身心服務 或18區康健中心負責
英「康復套餐」為確診者規劃護理
吸煙率倘降至7.8% 可提早檢視全禁煙
港鐵改口 稱未交鑿石屎方案
佔中9人案控方續播片：陳淑莊喊「現在金鐘個鐘 遲些中環個中」
七警上訴案 質疑衣物認人不穩妥
槌殺八旬包租公 七旬翁判誤殺
懷孕議員授權票建議 議規委會否決
藉旅團活動狎4男童 童軍領袖認非禮
七旬父屢姦10歲女罪成
涉誣告上司貪污 高級政務主任被控
防虐兒會﹕兒童心理虐待個案倍增
拖鞋賊竊餐廳 圖毁天眼片擺烏龍
區塊鏈建醫保平台 最快一日完成審批 藥單收據同步傳保險公司 減爭拗人手
職訓局增6課程 學額反減300
10億資助NGO翻新空置地 擬明年初推
尊子漫畫
何志平開庭6件事 西裝衫褲鞋襪belt 要求法庭頒令監獄接收
澳門吉祥物 黑熊BoBo離世
陳健民太太 包起九子午餐
蘇偉文化身茶客 推銷三隧分流
平機會獲評C 陳章明：有先天缺陷
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【明報專訊】（請看附圖）
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民政局打擊黃牛建議 研實名制降「內銷」比例 炒賣紅館門票倡罰2000 被指欠阻嚇
演出業協會反對改最高八成「內銷」比例
鄭中基支持打擊黃牛 「執行靠政府」
市民反應
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