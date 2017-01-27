10億資助NGO翻新空置地 擬明年初推

立法會發展事務委員會下周二將討論有關計劃。發展局表示，截至10月3日，全港共有853幅由地政總署管理的空置政府用地，包括21幢空置校舍，可供非牟利團體申請使用。這些空置用地中，部分位置偏遠且交通不便，面積太小或形狀奇特；部分用地亦有技術限制，例如毗鄰斜坡、樓宇結構殘舊需修葺等。但目前在「用者自付」原則下，非牟利團體需自費承擔工程費用，部分準租戶或認為所需財政承擔與其短期非牟利用途不成比例，甚至超出它們的財政能力。

每宗資助上限6000萬

發展局稱，為使更多空置用地作有意義用途，決定預留10億元推出資助計劃，當非牟利團體獲批准租用空置用地後，就可申請計劃。當局參考近年不同政府用地用作社區、團體或其他非牟利用途的基本工程費用後，建議每宗獲批項目的資助上限定為6000萬元。有關資助款項需用於基本和必需的復修工程，包括斜坡加固、地盤平整、搭建臨時構築物、鋪設污水渠及行人車輛通道、裝設消防安全裝置等，但不包括內部裝修或購置家俬和設備，亦不包括其他營運開支。

當局表示，考慮到部分申請者可能不熟悉項目規劃和工程管理，正邀請專業學會向非牟利團體提供支援，各學會初步反應正面。發展局將會主持跨部門評審委員會，以審理申請及監督資助計劃推行。