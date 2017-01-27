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職訓局增6課程 學額反減300

【明報專訊】文憑試（DSE）考生人數持續下降，大專院校將面對收生寒冬。職業訓練局（VTC）明學年將新增5個高級文憑課程及1個學士課程，不過受考生人數下跌影響，整體學額會減少約300個學額。

VTC副執行幹事梁任城表示，有見DSE考生人數下跌，大專院校亦要「嚴陣以待」。VTC下學年開設逾140個學士及高級文憑等課程，提供約1.7萬個學額。梁預計報讀人數與往年差不多，但會削減約300個學額。被問會刪學科還是在個別科減學額，梁表示「兩招都要用」，又說為提高課程吸引力，積極在科目中加入新教學內容，如在電腦科加入人工智能的教學內容，配合市場需要。

新增飛機工程學士 名額30

VTC將在下學年推出5個新高級文憑課程及1個學士學位課程。高級文憑方面，新增課程包括「人工智能及手機軟件開發」、「智能科技及網絡應用」、「插畫設計」、「環球供應鏈」及「體適能及健康營養」，每個學額約有30個。學士課程方面，明年新設「飛機工程」學士課程，提供飛機維修等教學內容。學生在就讀期間完成1000小時實習，並通過民航處的香港航空要求-66（HKAR-66）考試，畢業後在相關公司全職工作兩年，便可獲飛機維修工程師牌照。該課程名額約有20至30個，將於明年審批課程。

梁任城補充，VTC同時積極與大灣區的公司聯繫。他說，現時大灣區的資訊科技及工程等發展迅速，正構思在相關地區如深圳及廣州等設孵化基地，加強學生對大灣區的認識及做相關培訓。VTC將於本月23日至明年2月28日接受入學申請。

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