區塊鏈建醫保平台 最快一日完成審批 藥單收據同步傳保險公司 減爭拗人手

3保險集團加入 明年涵百診所

自美國康奈爾大學攻讀數學博士學位後，馬君豪已接觸區塊鏈技術，「因過程涉及資料加密，需經大量運算過程」，但早年香港對「區塊鏈」較陌生，他苦思「到底可在哪兒應用？」至去年有保險公司舉辦區塊鏈挑戰賽，「團隊無心插柳贏大獎」，觸發他開創醫保平台。

自動記錄無法刪改 盼建互信

公司名為「EMALI」亦「有段古」，「細個成日說『MALIMALI空』這魔法咒語」，馬君豪期望平台為病人「變走煩惱」。他說，如果醫保索償很多程序是文件往返，病人既要填表交證明，再由保險公司核實，耗時可以月計；而「醫保通」則可讓病人、醫生、保險公司同步掌握資料，利用區塊鏈中「分散式帳本」技術自動記錄，無法刪改，「毋須怕資料作假」。

技術理論複雜，但用家操作輕鬆，馬君豪解釋，病人到保險公司指定的診所求診，掃描「二維碼」授權醫生閱取病歷，事後醫生向病人發出藥單收據，即時傳送至保險公司，公司再以智能合約審批，能大降處理文件的人手。亞洲保險行政總裁黃子遜在記者會說，盼平台提升與客戶「互信」，毋須像「防住」客人騙保險般，以人手多番核證文件。

上月國泰航空爆出外泄940萬名客戶資料，社會關心個人資料如何保障，馬君豪表示，平台會跟從歐盟《一般資料保護規例》，包括每次取用客戶資料時，會先取得本人同意，另所有資料傳輸均經加密。

除了保險及病人，醫生在平台中亦可受惠；馬君豪說，部分保單醫療費由保險公司墊支，因行政手續，醫生收取費用也需「等成個月」，而平台正好縮短行政手續。不過，香港醫學會副會長林哲玄說，平台可助醫生「快點收錢」，但醫學界主要擔心是為病人治療時，保險公司要把關，病人或需改治療方案，「保險反成掣肘」。

明報記者