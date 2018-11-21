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拖鞋賊竊餐廳 圖毁天眼片擺烏龍

【明報專訊】油麻地一間獲「米芝蓮指南」推介的粵菜餐廳，昨凌晨被穿「人字拖」的獨行賊撬毁門鎖潛入，損失2萬元現金。竊賊臨走前取走收銀櫃枱底一部電腦，不排除他誤以為該電腦連接閉路電視系統，惟該電腦實僅連接收銀系統，攝得其犯案過程的閉路電視片段事後得以保存。

蹲門前抽煙撬鎖 潛入掠款2萬

現場為登打士街2號「粵來順」，今年獲得「必比登（米芝蓮車胎人）推介」，店內牆上餐牌印有「2018米芝蓮指南」的標示。昨清晨5時許，附近大廈保安發現食肆中門大開，遂通知45歲余姓食肆負責人。余其後報案指餐廳玻璃門被打開，門及收銀櫃抽屜被撬，經點算損失約2萬元現金。事發後餐廳地上遺下一些硬幣，收銀櫃枱一片凌亂。

以為駁天眼 拆錯收銀電腦

警方翻查閉路電視片段，發現獨行賊先蹲坐食肆門外吸煙，以身體遮掩，右手在背後撬鬆玻璃門的地鎖。竊賊進店後到廚房取來菜刀，再爬入收銀櫃枱，僅花兩秒便用菜刀撬開抽屜，取走一個小錢箱。賊疑為取走閉路電視的電腦硬碟，臨走前彎身進收銀櫃枱，抬走一部電腦主機，收銀機畫面即時消失，但閉路電視則仍繼續錄影。

涉案竊賊年約30至40歲，身高約1.75米，中等身材，案發時身穿藍色短袖上衣、牛仔褲及人字拖鞋。案件交由油尖警區刑事調查隊第8隊跟進。

相關字詞﹕米芝蓮 爆竊

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