防虐兒會﹕兒童心理虐待個案倍增

指社會嚴重忽視心理虐待

防止虐待兒童會的「求助及親子支援熱線」於2017/18年度接獲1289宗熱線舉報及諮詢，較上一年度增加168宗，當中17%（214宗）為懷疑虐兒個案，涉及258名兒童，3至11歲佔69%，屬最高危的年齡組別，包括學前及就讀小學的兒童。

214宗懷疑虐兒個案中，身體虐待比例最高，佔61%（131宗），疏忽照顧及心理虐待排名第二及第三，分別佔12%（25宗）及9%（20宗），性侵犯及多種虐待則各佔9%（19宗）。防止虐待兒童會署理總幹事黃翠玲稱，數字未必完全反映實况，相信仍有個案未被發現，建議家長應以非暴力方法管教兒童，並促請政府全面立法禁止體罰，及向單親、貧困等家庭的高危群組提供支援。

心理虐待包括羞辱孤立漠視

兒童心理虐待個案較上一年度10宗，上升一倍。黃翠玲說，心理虐待包括羞辱、驚嚇、孤立、剝削及漠視兒童的情緒反應，例如父母長期用負面言語罵子女「你好無用」等，對兒童造成情感傷害及情緒問題，令他們覺得自己一無是處及不被愛。她說，兒童心理虐待個案被嚴重忽視，也較難辨識，因此較少人舉報，建議政府設立兒童心理虐待法例及教育公眾辨識。