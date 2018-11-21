七旬父屢姦10歲女罪成

被告當庭喊上訴 官：知你伎倆

陪審團就兩項強姦罪，以大比數5比2裁定被告罪成；第三項強姦罪則一致裁定罪成。被告無律師代表，本案審訊長達23日，法官陳慶偉稱本案是他審過最長的強姦案之一，豁免各人未來10年不必再任陪審員。

被告聞判後，大聲說法官不公正，強調自己沒有強姦女兒，並表示要上訴。陳官稱，在這法庭自己對峙過不少又惡又奸的人，被告即使大聲，也不會被嚇怕，又直斥被告以這種語氣千方百計嚇怕他的妻女。陳官表示需時閱讀案例，押後判刑。

控方指被告生於內地，接受大學程度教育，曾任工廠經理，來港後轉任兼職保安。被告與年輕40載的妻子育有1子1女。據悉，被告有傷人定罪紀錄，他與妻子因婚姻衝突，妻子攜女兒到庇護中心暫住，被告到女兒學校門前欲強行接走女兒，其間與妻子拉扯令妻子倒地。

案發於2015年某天，被告在家中首次強姦當時讀小五的女兒。其後兩年，被告多次趁家中無人、妻子返內地時強姦女兒。警誡下被告承認與女兒性交，但否認有射精和施加暴力。

【案件編號：HCCC115/18】