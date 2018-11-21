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藉旅團活動狎4男童 童軍領袖認非禮

【明報專訊】男童軍領袖多次藉旅團活動非禮4名13至17歲男童，包括觸摸對方私處、臀部、要求對方為他手淫等；曾有男童拒絕時他更出言恐嚇「你試吓走？」該童軍領袖昨在區域法院承認7項非禮罪，還押至下月12日，待法庭索取相關報告後判刑。

辯方求情稱，正就讀副學士二年級的20歲被告，一直熱心公益、品性良好，又在學校任風紀、班長，並非「無得救」，又指被告案發後有求診精神科，證實患上適應障礙症，現正接受治療。

案情指出，案發時被告任大埔某中學童軍旅團領袖，4名受害人X、Y、Z及A均為該旅團成員。被告於2016年10月趁X做平板支撐時，藉機觸摸X私處，再要求X在後樓梯替他手淫。去年9月，被告再度非禮X，在旅團辦公室關燈後替X口交，再邀X到寓所內「清洗私處」一起淋浴，其間要求X跟他互相手淫，否則不准X離開。

一人拒絕後被恐嚇「你試吓走？」

另外，被告於去年8、9及11月在旅團辦公室內非禮其餘3名男童，分別揑Y私處、觸摸Z臀部、撫弄A私處，又曾雙臂環抱Y和Z然後觸摸他們私處。被告曾要求Y替他手淫，Y拒絕後被恐嚇：「你試吓走？」

直至去年11月11日，男童們向旅團團長評價被告時，供出被非禮細節，事件才遭揭發並報警處理。被告在警誡下招認有關指控。

【案件編號：DCCC386/2018】

相關字詞﹕非禮學生 非禮 童軍

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