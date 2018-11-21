懷孕議員授權票建議 議規委會否決

主流意見憂不斷延伸 容海恩稱理解

委員會副主席梁繼昌透露，委員會主流意見認為落實相關建議相當困難及具爭議，關乎《議事規則》和《基本法》相關規定，若落實產婦授權投票建議，措施會否延伸到議員生病、遇上紅白二事，甚至遇到交通意外時適用，也會成為問題。

容海恩昨回應指出，理解委員會反對的理由，因授權票建議涉及法律框架問題，她日後會提出其他投票相關建議，例如是否可借助科技透過熒幕出席會議。她說，明白議員擔心相關安排被濫用，但強調建議只聚焦產婦，確立女性權益，並不適用於其他因事缺席情况。

過半委員同意設停賽機制

另外，委員會昨亦討論是否進一步修改議事規則，就議會內外行為不檢的議員，訂立「停賽」或罰款罰則。委員會以建制派議員為主，謝偉俊表示，過半委員昨日同意設立相關機制，但未討論如何定義行為不檢和罰則等具體細節，立法會秘書處將再研究，最快會在兩個月後的委員會例會再討論。屬民主派的梁繼昌強調，會上小部分委員認為毋須設立懲處機制。

立法會九龍西補選在即，建制派若勝出，將可繼續維持議會分組點票優勢。謝偉俊相信，若建制派勝出補選，立法會有足夠時間在今屆立法會餘下兩年會期內，完成修改議事規則。