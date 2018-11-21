七警上訴案 質疑衣物認人不穩妥

代表時任觀塘區反黑組警長白榮斌（45歲）的資深大律師黃敏杰指出，抬走曾健超的上訴人與施襲者身穿的間條衣有數處不同，包括間條的闊道、顏色有差異及上訴人的上衣有一條紅線。時任觀塘區反黑組警員劉興沛（41歲）的代表資深大律師鄧樂勤則指出，原審法官以上訴人身穿淺藍色牛仔褲辨認上訴人，但事實上不少人都穿淺藍色牛仔褲，單以此特徵裁定上訴人為施襲者並不穩妥。

一警指無證人認出 環境證供斷案有疑點

另一上訴人黃偉豪（40歲）一方則稱，黃的情况與其餘6名被告不同，因無控方證人能在片段中認出他，故原審法官裁決時是以環境證供推斷他有施襲，包括黃在案發前曾出現在涉案變電站附近，以及他戴眼鏡等，認為此推論明顯有疑點。

上訴方並質疑當日情况混亂，警方將曾健超抬到變電站時，或有其他有意襲擊曾健超的警員加入，但原審法官未有考慮。聆訊今續。

【案件編號：CACC38/17】