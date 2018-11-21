佔中9人案控方續播片：陳淑莊喊「現在金鐘個鐘 遲些中環個中」

9名被告依次為戴耀廷、陳健民、朱耀明、陳淑莊、邵家臻、張秀賢、鍾耀華、黃浩銘及李永達，分別被控串謀犯公眾妨擾、煽惑他人煽惑公眾妨擾等合共6項控罪。

戴7．1發言：當初打算佔中理念「寫完就算」

控方先播放2013年6月9日「和平佔中第一次商討日」的片段，戴耀廷當時指出，運動正式由醞釀期進入組織裝備期。

至於在同年7．1遊行後，三子在台上發言的片段中，戴耀廷稱當初寫文章講述佔中理念屬「寫完就算」，並打算在背後「煽風點火」，讓其餘二子帶頭，但隨着事情發展，認為自己應參與其中。他形容自己呼籲眾人考慮佔中時，內心感矛盾和恐懼，但認為愛與和平的力量「相信連坦克車的裝甲都可以穿透」。朱耀明則表示，希望今次是「爭取普選的最後一鋪，要政府埋單找數」。

「重奪公民廣場」後 陳健民稱與戴留守最後

控方其後播放警方於2014年9月27日在「公民廣場」（政總東翼前地）外拍攝的片段，當日已經發生了「雙學三子」重奪「公民廣場」事件。片段顯示，陳健民曾稱將與戴耀廷留守至最後一分鐘，守護學生。

陳淑莊則多次呼籲示威者帶備雨衣、水、外置充電器等物資，警員接近時「不要丟東西，有遮開遮，有手舉手」，陳淑莊又一度說：「現在是金鐘個鐘，遲些便是中環個中。」

鍾耀華：倘梁不回應放人 籲所有人留守

直至當晚約7時，鍾耀華在台上說，假如時任特首梁振英不就襲擊市民的決定作回應，以及不釋放被捕者，他呼籲所有人留守。接着，張秀賢在台上稱，警方早前就是次集會發出「不反對通知書」至當晚11時，假如警方11時前執法，便屬違反承諾。

邵家臻則在當晚近8時讀出新聞報道，指當時的集會已成非法集會。聆訊今續。