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港鐵改口 稱未交鑿石屎方案

【明報專訊】沙中線紅磡站被揭發多項工程問題，獲政府延長任期半年的港鐵主席馬時亨前日曾表示，港鐵已向政府提交新一份關於審視紅磡站安全的報告。港鐵昨日修改說法，證實仍未提交有關報告；運輸及房屋局表示，前日政府與港鐵是就報告的草擬本開會，但至昨日仍未收到正式報告。

馬時亨前日稱已交報告

港鐵早前曾向政府提交核實紅磡站東西線月台層板及連接牆實際建造情况的方案，但政府委任的三人專家顧問團上月在中期報告批評，港鐵的方案範圍狹窄，「遠未能符合全面評估的要求」，港鐵承諾重新提交方案，限期至本月中屆滿。馬時亨前日會見傳媒時表示，港鐵已向政府提交審視紅磡站安全的修訂報告。運輸及房屋局昨日回覆本報表示，政府前日（19日）就報告的草擬本與港鐵開會，截至昨日為止，未有正式的報告。

港鐵證實仍未提交報告，至於馬時亨前日的說法是否有誤，以及港鐵提交報告的時間表，港鐵發言人表示可參考運房局的回應，港鐵沒有其他補充。

議員批馬說法兒戲港鐵拖延

實政圓桌立法會議員田北辰表示，估計政府及港鐵就紅磡站鑿石屎方案仍有細節要修訂，但相信不會影響12月初鑿石屎的時間表。民主黨立法會議員林卓廷批評馬時亨說法兒戲，質疑專家顧問團要求港鐵在本月中提交報告，港鐵卻一再拖延，促請港鐵盡快交代如何鑿石屎。

任期原定至今年底屆滿的馬時亨，周一（19日）獲政府延長任期半年，他同日傍晚出席港大活動後見記者，在開場白中主動提到，「今日（即19日）我們會向政府提交一個報告，是關於我們如何審視紅磡站的那些問題」。

記者其後追問紅磡站報告細節，馬時亨回應稱：「我們今日（19日）其實向政府提交了一個報告，因為上次政府對我們的報告有些意見，我們亦修改了，我希望可以令政府3位顧問滿意，可以盡快開工。」但運房局同日晚上回覆本報稱，仍未收到有關報告。

相關字詞﹕紅磡站工程問題 港鐵 馬時亨 沙中線 沙中線調查委員會 沙中線工程問題

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