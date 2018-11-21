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吸煙率倘降至7.8% 可提早檢視全禁煙

【明報專訊】加拿大、新西蘭及歐洲多地陸續就「煙草終局」（tobacco endgame）訂立目標，港府則在今年中定下目標，期望在2025年將吸煙率減低至7.8%。對於何時設立煙草終局路線圖，食物及衛生局長陳肇始表示，如2025年之前已降至7.8%，可早一點檢視，但她說剩餘的煙民較難戒煙，需要「悉心照料」。

吸煙與健康委員會倡議在2027年將吸煙率降至5%，繼而啟動全面禁煙。被問及本港煙草終局的路線圖，陳肇始表示，「現在這一刻」的路線圖是降至7.8%，要因應時間性、困難程度及策略調節等，評估需要多少年才達到5%吸煙率，「如果未到2025年已經到7.8%，當然可以早點去review（檢視）」，甚至在接近7.8%時檢視。

剩餘煙民重癮 需「悉心照料」

特首林鄭月娥發表《施政報告》後，曾表示「不是不可以考慮」禁售傳統煙。對於如吸煙率降至5%，下一步會否考慮全面禁煙，陳肇始認為7.8%的吸煙率距離5%「不是很遠」，本港情况特別，因吸煙率比較低，「剩餘吸煙者的煙癮比較重、吸煙量比較多」，需要「悉心照料」該批煙民。她說政府主要工作是鼓勵煙民戒煙，以及避免青少年吸煙。

至於部分地區的「煙草終局」時間表，愛爾蘭及新西蘭將目標定於2025年，蘇格蘭定於2034年，馬來西亞定於2045年。

此外，政府計劃在2025年將成年人暴飲酒及青少年飲酒率降低至少10%，禁止向未成年人賣酒的新規管亦將於下周五實施，但另一邊廂，旅發局的美酒佳餚巡禮大力推廣飲酒。陳肇始稱政府內部曾溝通，讓其他部門知悉最新資訊、科學數據及食衛局的行動等。

美酒佳餚力推酒 陳：控酒要循序漸進

她表示，控酒工作要循序漸進，「了解社會已有的習慣和做法，需要時間去改變……老實說，控煙工作都做了幾十年」，要大力推動公眾教育。她稱今年度《財政預算案》預留5000萬元予衛生署，為吸煙及飲酒等四大健康風險因素宣傳教育，鼓勵市民採取健康的生活模式，對於5000萬元會否不敵旅發局的宣傳，她回應如局方認為不足夠，資源上不限於此。

相關字詞﹕吸煙率 禁煙 煙草終局 陳肇始

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