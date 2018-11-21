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英「康復套餐」為確診者規劃護理

【明報專訊】近年英國英格蘭和澳洲新南威爾斯先後提出癌症策略，旨在減少新症、提升患者存活率和生活質素，亦有觸及癌症康復者照顧（cancer survivorship）的建議，英格蘭提倡為每名癌症病人提供「康復套餐」，作個人化護理。

英格蘭國民保健署2015年7月提出「2015至2020年癌症策略」，其中一個目標是在2020年或之前為所有確診癌症的英格蘭患者提供「康復套餐」（Recovery Package），包括在患者確診31日內作整全的需求評估及護理規劃、為患者建議獨立管理自己健康的方法等一系列幫助癌症患者和康復者的個人化護理流程。

澳洲「癌症計劃」提升患者生活質素

至於澳洲新南威爾斯的「2016至2020年癌症計劃」，目標是提升癌症患者的生活質素，並提出多項措施，包括加強復康治療、心理支援、戒煙服務、紓緩治療等。

港大外科學系臨牀副教授及乳腺外科主任鄺靄慧表示，現時癌症患者存活率高（見表）、生存時間長，她認為癌症康復者照顧計劃（survivorship programme）應包括制訂如何長時間跟進患者復發情况，為病人提供藥物副作用紓緩服務、運動和飲食建議等支援，全面照顧病人需要。鄺靄慧續說，未來大方向應由個案經理跟進每一名癌症患者不同階段的需要，再轉介至心理學家、物理治療師、社工等。

社區組織促資助病友組織

香港社區組織協會幹事彭鴻昌表示，坊間已有不同病友組織為癌症患者提供支援，但缺乏資金，港府可考慮為這些組織提供資源，並在患者確診癌症時提供相關資訊。彭又認為，除了康復者照顧支援，本港癌症策略應進一步研究需否篩查其他常見癌症，以及加快新癌症藥物納入藥物名冊。

相關字詞﹕乳癌 癌症 癌症策略

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