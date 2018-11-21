食衛局明年定癌症策略 增康復者支援 度身訂做身心服務 或18區康健中心負責

明報記者 朱韻斐 許芳文

本港2016年新確診的癌症創新高，達31,468宗，按年升3.8%。新症年年增，癌症事務統籌委員會正參考國際做法和本地情况，為2020至25年制訂「癌症策略」，料於2019年公布。主持委員會的食物及衛生局長陳肇始接受本報訪問時表示，本港在監察、控制，以至治療癌症方面頗為全面，但在癌症康復者照顧（cancer survivorship）的工作有待改善。

陳肇始：病人存活時間長 支援需求增

「很久之前（癌症）死亡率高，隨着藥物發展病人存活時間很長，但當他們仍然患病，無法上班、仍要食藥覆診、要家人照顧，家人和自己的壓力，現時都是自行處理，社康護士做到都做，做不到就不知怎樣。愈來愈多患者的存活（時間）愈來愈長，在康復過程中，心理和社會層面支援的需要愈來愈大。我今次在這個癌症策略上會着墨，我覺得在這邊要加大力度。」陳肇始說。

她說現時不同癌症患者都有病友組織，但工作較為「大路」，希望日後有計劃涵蓋各種癌症，有更多醫護人員參與，為各種癌症病人和康復者度身訂做各層面的支援。她續說，英、美、澳洲都有類似的癌症康復者照顧計劃，效果不錯。陳肇始希望能提升患者在治療期間和治療後的生理、心理、生活質素和與家人的關係。

英美澳類似計劃效果佳

她初步認為，癌症康復者照顧計劃需時跟進，預料要安排在公院以外提供服務，或交由地區康健中心跟進。但陳說，「（康健中心）承接到幾多人仍要計數」，計劃詳情和所需資源有待研究。

設新辦公室統籌18區發展康健中心

政府計劃在18區設康健中心，作為試點的葵青已租用地方發展，東區及觀塘亦覓得選址，分別在小西灣綜合中心及公務員學院附近，料在2024及2026年投入服務。陳肇始說，團隊正物色其餘15區的康健中心選址，先後次序視乎覓地進展，不排除租地方。她又透露，將在食衛局轄下成立新的基層醫療辦公室統籌康健中心發展，目前已有醫生、護士和專職醫療職系人員負責籌備，料新辦公室會於2018至19年正式成立，望「集中火力、加快進展」基層醫療。