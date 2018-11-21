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駐美專員：續解釋香港的獨有優勢

【明報專訊】美國國會轄下「美中經濟與安全審查委員會」年度報告批評北京持續侵蝕香港自由，要求華府檢視對香港出口軍民兩用科技政策。立法會工商事務委員會昨開會，商務及經濟發展局長邱騰華說，香港對戰略物資進出口有嚴格法律管制，未來無論在落馬洲河套區或粵港澳大灣區發展中，任何涉及法律管制的科技，香港必會遵守法律，並依據一國兩制原則處理。

邱騰華：依法處理受管制科技

多名議員在會上關注華府若落實報告建議，將為香港帶來深遠影響，要求政府交代有何方法應對。香港駐美國總經濟貿易專員麥德偉稱，港府一直與華府和美國國會議員緊密聯繫，港府會繼續向美方解釋香港情况，重申一國兩制下香港具獨有優勢，美港貿易亦是互惠互利。麥德偉承認，美國民主及共和兩黨均同意在貿易方面採取較強硬取態，而華府在國會中期選舉前後，對貿易的取態亦沒很大分別。邱騰華說，港府會再接再厲，與貿易伙伴以自由貿易解決問題，應對國際保護主義抬頭。

林鄭：上任至今外訪逾30次

另外，特首林鄭月娥昨早出席行政會議前說，自己上任至今已外訪逾30次，包括到過逾10個海外國家和多個內地省市，她預告明年外訪「都相對頻密」，形容這些外訪對香港非常有裨益。她下月將赴京向領導人述職。

相關字詞﹕林鄭月娥 邱騰華 美港關係 美中經濟與安全審查委員會

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