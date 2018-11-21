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補選論壇 陳凱欣稱23條立法非迫切

【明報專訊】立法會九龍西補選周日（25日）舉行，now電視昨舉辦選舉論壇，5名候選人皆有出席。被問到應否就《基本法》23條立法，候選人陳凱欣說立法為憲制責任，然而目前民生問題嚴重，立法未必有迫切性。候選人工黨李卓人則憂慮若立法「顛覆罪」，目前受審的佔中九人亦會被控此罪。

曾任電視台記者的陳凱欣於論壇上說，若現時仍任職傳媒，不會利用新聞平台宣揚港獨，故不會訪問陳浩天，因對方定會趁機宣揚港獨；但若有涉及陳浩天的新聞，仍會報道。被問到應否削減單程證配額，她稱可視乎情况調節。李卓人反對23條立法，指當中涉「顛覆罪」，過往內地維權人士劉曉波、譚作人均被控此罪，質疑「誰去定義顛覆？」

候選人亦被問及應否修改立法會《議事規則》，對行為不檢的議員罰款。陳凱欣稱需有懲罰機制，但要再商討；李卓人稱定會反對，因立法會主席梁君彥裁決不公平；馮檢基稱現時主席制止發言、趕議員離場已行之有效；曾麗文稱罰款猶如小學罰站制度；伍廸希則認為「最好一次罰一萬元」。

業委會助陣拉票 住客不滿

另外，本報昨接獲荔枝角泓景臺業主投訴，指經民聯李祺逢涉以業委會主席身分，利用業委會資料為陳凱欣拉票。投訴人甄先生稱，前晚收到自稱李祺逢職員來電，着他選舉日投票給陳凱欣。甄強調從未報名參與任何經民聯活動，僅家人數年前曾報名參加屋苑活動，但過往兩次選舉亦收到類似拉票電話，憂慮個人資料遭不正當使用。據他所知，另有3至4名住客有類似遭遇。李祺逢回應本報查詢稱，是以朋友身分呼籲投票給陳凱欣，得到住客資料只因過往舉辦活動後對方同意接收信息，管理公司並無向他提供住客電話號碼。

李卓人昨日前往廉政公署舉報陳凱欣，指她涉失實陳述，於選舉論壇上稱他過去無加入立法會房屋事務委員會，誤導選民。陳凱欣昨稱是口誤，錯將「發展事務委員會」講成「房屋事務委員會」。

【相關評論刊A14】

相關字詞﹕九西補選 馮檢基 李卓人 陳凱欣 立法會

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