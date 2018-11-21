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舉「合乎比例規則」例子 張達明：少於一定人數毋須申請

【明報專訊】法官區慶祥在判辭指出，政府有權在用地施加規定，故即使裁定行政署對於現行政府總部東翼前地（俗稱公民廣場）的規則違法，署方仍能重新制定「合乎比例」的規則。香港大學法律學系首席講師張達明說，何謂合乎比例要視乎相關規定有否需要，「不應用大炮打烏蠅」。他舉例，行政署可修訂相關指引，容許在政總東翼前地舉行的集會，少於某個參與人數則不用事先申請，以符合比例。

張達明稱，政府為確保政府總部日常運作順暢、公務員上下班不受阻撓而定下規則屬合理，但法庭的裁決認為任何實施於該地的規則都要合乎比例。他舉例，《公安條例》亦列明50人以上的公眾集會才要通知警務處長，行政署或可作參考，修訂使用政總東翼前地的規則，在集會示威人數多於某個數目，才須向行政署申請。張又引用法官區慶祥的例子，不認為一名公眾於平日在東翼前地靜坐示威，會影響政總日常運作。

他認為政府辦公時間過後，公眾使用廣場集會、示威的限制是否可以更寬鬆。

梁美芬：非長駐不應受阻

本身是法律學者的經民聯立法會議員梁美芬稱，立法會示威區亦有請願或示威指引，她認為政府管理政總東翼前地的使用不是問題，問題只是要合乎比例。她認為政總東翼前地是公眾地方，不應阻礙市民合理表達意見的自由，不過舉例若有人長駐集會，或影響政總日常運作，便應受限制，「如果只係就某個議題、於一個短時間內在政總東翼前地表達意見，則不應受阻」。她說政府在修訂使用規則時，若考慮到人手和安全問題，於深夜關閉東翼前地亦算合理。

相關字詞﹕公民廣場 張達明

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