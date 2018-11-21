林鄭要求檢視公民廣場規則 學者：修訂前集會應不受阻撓 有議員欲測試

香港大學法律學系首席講師張達明稱，高院法官區慶祥裁定行政署規定違憲違法，即現時無規則限制公眾在政總東翼前地集會，換言之在有新規則前，公眾在平日或周六在該地和平集會示威應不受阻撓，行政署應盡快制定新規則。

民陣盼林鄭不要上訴

民主派會議召集人毛孟靜稱，有議員考慮在平日到「公民廣場」集會，捍衛市民表達和集會權利，促行政署從速改正指引。民間人權陣線召集人岑子杰稱，任何團體於平日或周六在「公民廣場」集會，行政署都應該批准，但民陣需時商討，未決定會否在近日到該處集會。他呼籲林鄭月娥不要就裁決上訴，「還公民權利予市民」。社民連副主席黃浩銘稱，該黨未有計劃到「公民廣場」集會；香港眾志秘書長黃之鋒則稱尚在研究中。

本報記者昨以市民身分向東翼前地保安查詢行政署有否就法庭裁決下達新規則，保安員着記者致電行政署，記者其後3次致電署方相關熱線，均無人接聽。

議會陣線區諾軒、毛孟靜、朱凱廸和陳志全去信立法會保安事務委員會主席陳克勤要求開特別會議，邀請政務司長、保安局長及行政署長交代「政府總部的保安措施及此等措施對公眾集會和公眾遊行的影響」；保安事務委員會委員、經民聯梁美芬稱，如何修訂使用東翼前地的規則要尋求公眾共識，不反對召開特別會議討論如何改善指引。陳克勤稱要視乎行政署回應再決定。

林鄭：不代表「雙學三子」錯判

另外，有民主派要求政府拆除東翼前地圍欄，以及政府應向因闖入「公民廣場」被判入獄的「雙學三子」道歉。特首林鄭月娥就此回應稱，若有人認為以前有些案錯判，是「對香港法治不了解」。她強調每宗案都是按香港法律制度和證據，經律政司檢控部門獨立檢控，再經非常獨立的司法機構裁決，「（之前）那些案件應已完成了所有程序，涉事人是違反了法律，與（政總東翼前地）如何開放、有沒有圍欄沒有關係」。

張達明：裁決沒處理圍欄問題

張達明稱，法庭裁決是針對現時東翼前地的行政措施「一刀切」只容許在周日和公眾假期經申請後集會或遊行，並沒有處理到圍欄的問題。