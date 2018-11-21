演出業協會反對改最高八成「內銷」比例

稱信用卡預售屬公開發售 民政局不認同

演出業協會發表意見書，要求內部認購和公開發售的「八二比例」不變，稱可為業界提供營運彈性，爭取贊助商支持及提供資源，扶助新人「避免青黃不接」。

民政局昨列出紅館自2016年以來娛樂節目（包括流行音樂會、棟篤笑和音樂劇）的內銷比例，公開發售首日的內銷比率，2016/17年度為69.8％，2017/18年度為69.6％，2018/19年度（首9個月）為54.4％；而整段發售期的內銷比率，上述3個年度分別是47.8％、50.6％及48.4％，認為紅館及伊館的內銷門票比例的上限有下調空間。

另一爭拗點實名制售票，協會認為不可行，稱會增加消費者泄漏私隱風險，觀眾要提前到場等候認證，而且臨時轉讓門票更困難，變成「擾民措施」。不過，現實上現時亞洲國際博覽館在今年3月已在部分演唱會試行實名制，未見有困難。

海外註冊炒賣平台不受規管

另一關注點是海外註冊的炒賣門票平台，不受本港法例規管。民政局文件亦表示，部分賣家並非於香港出售門票，要詳細研究如何有效解決立法後的執法困難。

稱實名制有私隱風險 方保僑：多方式解決

對於實名制購票模式被指涉及私隱及實際執行上有困難，香港資訊科技商會榮譽會長方保僑認為，實名制可以多種方式執行，如在現場抽樣檢查，或使用「二維碼」等識別持票人的方法。他說，使用二維碼，只需少於一秒時間便可入場。他又稱處理實名制牽涉的私隱問題並不困難，若主辦機構跟隨《私隱條例》，節目完畢後銷毁資料，並作加密，相信能安全保管資料。