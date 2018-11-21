民政局打擊黃牛建議 研實名制降「內銷」比例 炒賣紅館門票倡罰2000 被指欠阻嚇

根據《公眾娛樂場所條例》，對於領有牌照的公眾娛樂場所演出的節目，任何人不可以高於門票的價值出售，一經定罪可處罰款2000元。現時康文署轄下場地毋須領牌照，故上述規定不適用。政府正考慮是否可修例，將規管涵蓋至紅館和伊館等康文署場地，以打擊門票轉售圖利活動。

修例擴至規管康文署場地售票活動

民政局表示原則上不反對探討透過立法處理，但因涉刑事罪行，故須審慎；亦提出要考慮如一旦立法，不止娛樂節目門票，其他康文署場地的售票活動亦受規管；另亦考慮到這是否代表禁止所有二手門票的轉售。

另外，現時紅館及伊館的表演主辦機構最多可保留八成座位作內部銷售，其餘兩成公眾發售，民政局認為不宜立即大幅下調，而應逐步下調「內銷」門票比例，同時考慮設應用新比例的表演場數門檻。不過，演出業協會昨日發表意見書，要求「八二比例」不變，稱可為業界提供營運彈性及爭取贊助商支持，強調業界無濫用上限（見另稿）。

明年邀業界提「實名制」方案

民政局亦認為「實名制」購票可有效打擊門票炒賣，康文署會與政府資訊科技總監辦公室研究，並在明年4月成立的「智慧政府創新實驗室」，邀請業界提交既能方便觀眾，亦能保障私隱的方案。

亞洲國際博覽館今年3月起試行「實名制」售票約半年，該館回覆表示，入場過程大致暢順，惟實際操作上仍有多方面需要活動主辦機構配合，如入場前需時檢查、消費者私隱、人手安排等；現階段會繼續關注政府措施、主辦機構和市場反應、系統技術配合等，與各持份者保持溝通。

建制及民主派議員均認為政府無決心。民主黨鄺俊宇稱措施無新意，對政府無給予確實建議門票內銷比例失望，他會在立會會議要求政府交代下調比例時間表。他又說，外界過去批評在於炒賣門票罰則過低，但今次未有調高，促政府盡快修例。

議員不滿沒建議確實「內銷」比例

民政事務委員會副主席區諾軒認為，不能接受政府稱不宜立即大幅下調內部認購比例，他認為內銷及公開放售門票比例應是各佔一半，質疑當局是不想得罪業界。他提到如果修例，要避免一刀切處理，以免影響宗教和藝術活動，矯枉過正。

民建聯劉國勳形容政府有方向但無方案，沒提出調低內部認購比例是欠擔當。他亦說，目前2000元的罰則阻嚇力明顯不足，「黃牛」炒賣所得利潤遠超於此。

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