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港聞
2018年11月20日星期二
港聞二
退休攝影師覆核勝訴 限時用「公民廣場」 官裁違憲
黃之鋒：拆圍欄才算公義 泛民倡政府真正開放「廣場」
年增2.5萬 137萬窮人9年新高 政策介入後貧窮率無升跌 張建宗：情况平穩
兒童貧窮率貧窮人口俱升 社聯：主因照顧者難打工
八口蝸居百呎劏房 領職津才敢買水果
觀塘最多窮人 全職比例低 低技術比例高
患病老夫婦燒炭亡 夫坐輪椅妻抑鬱 曾表厭世
社工：安慰避說「好快無事」
瑪麗兩病人急需一周內換肝
港再揭鼠傳人戊肝
七警上訴 質疑呈堂片欠攝影師確認 指定罪不穩妥 不代表原審官能力有問題
熱水淋印傭 七旬婦囚一年
鞋癡搬家失鞋告新屋主 官斥偽造供辭判敗訴
種族歧視例未涵蓋政府人員 政制局稱檢討
天水圍醫院急症室明起24小時 增專科病房收長期病患 紓屯院博愛壓力
警破兩村屋種植場 檢千棵大麻值3500萬
瑪麗醫院越柙案 控方申充公百萬保釋金
港總商會對美報告驚訝 稱礙營商 自由黨改提議案 指貿戰影響比23條緊急
英動議責九子案 林鄭：干預內務
房會停車場加租 私家車加6%
特首辦外牆噴大字 八旬翁被捕
管理局引數據 大橋工程展開前 白海豚已減兩成
懲教ＶＲ模擬出監打工遇挑釁
馬時亨續任港鐵主席半年 稱物色行政總裁順利
《明報》兩任總編輯悼查良鏞
迎東邨配套不足 幼園遲半年啟用
涉車內盜百萬 3智利女被拘
重新應用 賦知識產權「第二人生」 星公司偕貿發局辦「IP孵化賽」
專欄﹕愛自由抑或重私隱？／文﹕章濤
李卓人今廉署投訴失實指控 陳凱欣：一時口誤
尊子漫畫
汪阿姐紅字tag人 政界都跟風
被問同王維基幾時行禮 袁莎妮：好日嚟嘅
《警校七十》話當年 阿sir赤膊等閒事
立會延長產假 容海恩無份
獎勵公僕旅行 「任何人」可同行
李卓人團隊為少數族裔特製文宣
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【明報專訊】（請看附圖）
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退休攝影師覆核勝訴 限時用「公民廣場」 官裁違憲
黃之鋒：拆圍欄才算公義 泛民倡政府真正開放「廣場」
年增2.5萬 137萬窮人9年新高 政策介入後貧窮率無升跌 張建宗：情况平穩
兒童貧窮率貧窮人口俱升 社聯：主因照顧者難打工
八口蝸居百呎劏房 領職津才敢買水果
觀塘最多窮人 全職比例低 低技術比例高
患病老夫婦燒炭亡 夫坐輪椅妻抑鬱 曾表厭世
社工：安慰避說「好快無事」
瑪麗兩病人急需一周內換肝
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七警上訴 質疑呈堂片欠攝影師確認 指定罪不穩妥 不代表原審官能力有問題
熱水淋印傭 七旬婦囚一年
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天水圍醫院急症室明起24小時 增專科病房收長期病患 紓屯院博愛壓力
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專欄﹕愛自由抑或重私隱？／文﹕章濤
李卓人今廉署投訴失實指控 陳凱欣：一時口誤
尊子漫畫
汪阿姐紅字tag人 政界都跟風
被問同王維基幾時行禮 袁莎妮：好日嚟嘅
《警校七十》話當年 阿sir赤膊等閒事
立會延長產假 容海恩無份
獎勵公僕旅行 「任何人」可同行
李卓人團隊為少數族裔特製文宣
退休攝影師覆核勝訴 限時用「公民廣場」 官裁違憲
黃之鋒：拆圍欄才算公義 泛民倡政府真正開放「廣場」
年增2.5萬 137萬窮人9年新高 政策介入後貧窮率無升跌 張建宗：情况平穩
兒童貧窮率貧窮人口俱升 社聯：主因照顧者難打工
八口蝸居百呎劏房 領職津才敢買水果
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天水圍醫院急症室明起24小時 增專科病房收長期病患 紓屯院博愛壓力
警破兩村屋種植場 檢千棵大麻值3500萬
瑪麗醫院越柙案 控方申充公百萬保釋金
港總商會對美報告驚訝 稱礙營商 自由黨改提議案 指貿戰影響比23條緊急
英動議責九子案 林鄭：干預內務
房會停車場加租 私家車加6%
特首辦外牆噴大字 八旬翁被捕
管理局引數據 大橋工程展開前 白海豚已減兩成
懲教ＶＲ模擬出監打工遇挑釁
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迎東邨配套不足 幼園遲半年啟用
涉車內盜百萬 3智利女被拘
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專欄﹕愛自由抑或重私隱？／文﹕章濤
李卓人今廉署投訴失實指控 陳凱欣：一時口誤
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獎勵公僕旅行 「任何人」可同行
李卓人團隊為少數族裔特製文宣
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