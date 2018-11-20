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章濤 財科暗戰

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專欄﹕愛自由抑或重私隱？／文﹕章濤

【明報專訊】國家主席習近平曾在不同場合發表有關社會信息化的願景和發展方向，部署國家成為網絡強國。有人對這種由政府大力推動的互聯網發展表示支持，認為透過網絡發揮監管作用，能提高日常生活中的安全程度，例如張學友巡迴演唱會中的人臉識別系統連番令通緝犯落網。早前發生在重慶的交通意外，巴士與私家車在橋上相撞，導致10多名巴士乘客喪生，初時有目擊者指事發原因乃巴士閃避私家車失控墜海，後來經警方發布之監控視頻，顯示車禍始於一名女乘客與司機爭執，釀成慘劇。以此事為例，監控網絡在還原真相方面起了關鍵作用，但亦間接說明了內地監控網絡無孔不入。

支持監控網絡的人往往認為，只要行得正、企得正，毋須擔心被拍下和被記錄，但西方自由主義者的着眼點並非自己的舉動是否得宜，而是你是否可以執行此事。就如一些西方企業的員工會介意公司以指紋紀錄作為進出公司的憑證和工具，原因不是因為員工懼怕公司會變賣相關資料，他們不能接受的，其實是以方便、監控、保安為由，索取比實際需要為多的個人資料。所以對他們而言，監控不但不是保障，甚至是一種干預和冒犯。

中西方核心價值觀的根本不同，決定了民眾如何看待互聯網。對於政府掌握到紀錄和數據，正面的想法會認為是協助執法、有效捉拿兇徒的線索；但同時，假如它們落入一些懷有政治動機的政黨或執法單位手上，則會變成協助他們將不同事情滅聲的工具，繼而令社會進入全面網絡監控的狀態。

究竟我們選擇的是自由、私隱，抑或是安全、監控？

作者 章濤（UDomain 創辦人及行政總裁 、無線科技商會永遠榮譽主席）

[章濤 財科暗戰]

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