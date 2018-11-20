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重新應用 賦知識產權「第二人生」 星公司偕貿發局辦「IP孵化賽」

【明報專訊】「知識產權」（Intellectual Property，簡稱IP）常見於生活中，Google法務長David Drummond曾提到智能手機涵蓋約25萬種IP。世界智慧財產權組織（WIPO）年度報告顯示，2017年，全球共有24萬宗國際IP申請案，較2016年增加4.5%。知識產權專利有價有市，「大企業花很多錢做研發，申請IP」，來自新加坡的「IP銀行」管理公司Piece Future創辦人羅金凌（Jason）說，公司獲得專利後往往束之高閣，故發起比賽，廣徵參加者重新應用IP，「給IP一個第二人生」。

人面IP助選粉底 應用中醫把脈診斷

Piece Future於去年舉辦「IP Hatch」（「知識產權孵化」）比賽，利用大型科技公司提供的多組不同IP，公開招募參加者構思一個嶄新方法重新應用︰有參加者利用「人面識別」的IP，置入鏡中，協助女士選購合適粉底；有參加者用360度的感應鏡頭設計電動滑板車的泊位，更有古今合璧，將「人工智能」應用於中醫把脈診斷。

「很多公司為了未來10年的發展，都花很多人力物力做科研，申請IP。」曾在大型機電企業任職IP管理16年的羅金凌說，大企業對待其IP往往較保守，且沒有考慮其投資價值。Jason後來於新加坡創立「IP銀行」管理公司Piece Future，物色及投資有價值的IP，亦可配對予有需要的初創公司使用，「因初創沒有那麼多成本做研發，大公司、大學、研究機構亦不會用盡他們的IP，那便可給予初創使用」。他形容善用IP能激活整個初創、科研的生態，亦可令IP獲得「第二人生」，「再厲害的東西若沒人使用，價值是零」。

物色IP予初創公司發揮

Piece Future今年12月會與香港貿發局合辦「IP Hatch」比賽，由Jason精選有關智慧城市、人工智能、機械人科技、物聯網、醫療保健、金融科技等IP項目，公開招募參加者，設計及利用指定IP作創新項目，香港初創公司亦可利用IP應用到其業務。

知識產權問題在內地極受關注，有香港創科公司不敢打入內地市場，Jason卻認為「中國是IP發展得最快的地方，他們公司的IP政策、IP團隊都好強」。世界智慧財產權組織表示，中國的公司及個人的國際IP申請數量急劇成長，去年以4.8萬件申請超越日本躍升至第二，組織預言中國會在3年內超過首位的美國，Jason形容「從前是我們去中國講嘢，現在我們是去聽他們講嘢」。

明報記者 李以莊

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