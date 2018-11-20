迎東邨配套不足 幼園遲半年啟用

迎東邨今年3月起入伙，提供約3600個單位。「迎東居民關注組」昨與立法會議員包括實政圓桌田北辰、民主黨尹兆堅、街工梁耀忠，以及朱凱廸，與房署及運輸署代表等「巡邨」。

唯一道路架圍欄 學童上車險象環生

居民關注邨內唯一一間由救世軍營運的幼稚園推遲啟用，房署代表指已將場地交予辦學團體裝修，不清楚相關進度。救世軍發言人說，一直按程序積極準備迎東邨救世軍幼稚園的文件申請及裝修事宜，期望明年第一季能順利開學。

另外，居民又批評出入邨唯一一條迎東路，大部分地方架設圍欄，致無足夠空間供校車上落，學童有時需「跨欄上校巴」險象環生。 運輸署代表指校巴無申請在該處上落，但承諾會跟進問題。

議員批部門溝通不足

田北辰批評官員說法推卸，「部門明顯無足夠溝通，當局明知邨內有學童，或有校巴上落，但無叫運輸署預留足夠空間，反映當初設計不周」。他亦認為「房署及教育局有責任了解幼稚園啟用進展」，不能一問三不知。